مهدي عياشي يتوج بلقب الموسم الخامس من "The Voice"

نجح المتسابق التونسي مهدي عياشي في الفوز بلقب الموسم الخامس من برنامج "The Voice"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC" بعد منافسة شديدة.

وأسدل الستار في ليلة السبت على آخر حلقات الموسم الخامس من البرنامج، بعدما تنافس عياشي من فريق راغب علامة، مع إيمان عبد الغني من فريق أحلام، وفهد مفتخر من فريق محمد حماقي، ورضوان الأسمر الذي مثَّل فريق سميرة سعيد.

إلا أن تصويت الجمهور انحاز في نهاية المطاف إلى المتسابق التونسي، الذي استطاع في كل ظهور مباشر أن يبهر الجمهور والمدربين الأربعة.

الموسم الذي امتد على مدار الأشهر الماضية استحوذ على اهتمام الجمهور، في ظل الشكل الذي تم تقديمه بتواجد لجنة مدربين بشكل جديد.

وفي ظل تنوع الأصوات المميزة كانت هناك منافسات شرسة طيلة مراحل البرنامج حتى الوصول إلى العروض المباشرة، وتمكن عياشي في النهاية أن ينضم إلى 4 نجوم حملوا اللقب من قبله.

وقدم عياشي خلال العرض النهائي أغنية "مدرسة الحب" لكاظم الساهر، ونال إشادة مدربه علامة، وتمكن في النهاية من حصد اللقب.