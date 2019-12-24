رانيا يوسف للعربية.نت: أقاطع الزواج لحين إشعار آخر

تميزت الفنانة رانيا يوسف بأداء أدوار قوية شكلت محطات مهمة في حياتها الفنية كما تعاملت مع كبار النجوم منذ بدايتها الفنية، وتعود للدراما بمسلسلين وللسينما بفيلمين جديدين، وفي حوارها مع "العربية.نت" تحدثت رانيا عن تفاصيل مسلسلها "الآنسة فرح" وتجسيدها لأول مرة كوميديا غنائية استعراضية، كما كشفت سبب حدوث جدل بسببها في بعض المهرجانات الفنية وآخرها مهرجان الجونة السينمائي، وكشفت أيضا عن موقفها من الزواج بعد طلاقها الأخير.

حدثينا عن مسلسل "الآنسة فرح" وما يحمله من مفاجآت للجمهور؟

"الآنسة فرح "مسلسل اجتماعي كوميدي وأجسد فيه دورين هما الأم والبنت وهذه المرة الأولى التي أقوم فيها بتجربة بهذا الشكل، كما أنها التجربة الأولى التي سأقوم فيها بالغناء من خلال استعراضات خاصة بالمسلسل ولهذا فأنا سعيدة جدا بالتجربة، والمسلسل مأخوذ عن فورمات عالمي وتدور أحداثه في 90 حلقة وسيعرض خارج رمضان.

وأنا متحمّسة لهذا العمل لأنه مغامرة كبيرة كنت أنتظرها منذ سنوات طويلة وأنا محظوظة لأني أخيرا قدمتها.

تشاركين أيضا في بطولة مسلسل "مملكة إبليس" مع عدد كبير من النجوم فماذا عن تفاصيل العمل؟

أقدم مع غادة عادل وإيمان العاصي ونخبة كبيرة من النجوم مسلسل "مملكة إبليس" وهو دراما تحمل غموض وتشويق والكثير من المفاجآت، وأظهر بالمسلسل بحجاب في معظم الأحداث وأراهن بقوة على نجاح هذا العمل وفريقه الموهوب بقيادة المخرج المميز أحمد خالد موسى الذي أعتبره من أهم المخرجين الشباب على الساحة ويتميز ببصمة خاصة جدا.

"مملكة إبليس" لن يعرض تليفزيونيا وسيعرض على منصة الكترونية فهل يسبب لك هذا قلق خاصة أنها المرة الأولى التي تخوضين تجربة كهذه؟

أعلم أنها مغامرة جديدة ولكن هذا لا يقلقني لأن العرض الإلكتروني أصبح صيحة عالمية منذ سنوات وله جمهور كبير، وطبيعي أننا يجب مواكبة العصر ومتطلباته ولا نظل كما يقولون محلك سر، ومؤخرا في الوطن العربي أصبح المنتجون يقدمون أعمالا خاصة للمنصات الإلكترونية وقريبا سنرى مسلسلات مثل الديفا والعميد وكل أسبوع يوم جمعة وغيرها من الأعمال التي صنعت من أجل المنصات الإلكترونية وجمهورها الكبير ولذلك لا داع للقلق وعلينا أن نجرب ونحكم بعد التجربة وليس قبلها.

هل معنى الاتجاه نحو إنتاج أعمال للمنصات الإلكترونية معناه أن التليفزيون في طريقه للاندثار؟

طبعا لا.. فالمواقع الالكترونية لها جمهور كبير لكن التليفزيون له جمهور آخر وهو الجيل الكبير الذي يفضل الطريقة الكلاسيكية في المشاهدة بحكم أنها أسهل ومعتادة أكثر ولكن لكل أداة عرض جمهورها بكل تأكيد.

مسلسل "الآنسة فرح" و"مملكة إبليس" سيعرضان خارج السباق الرمضاني فهل تعتبري ذلك سوء حظ؟

بصراحة لا أخاف من الخروج من السباق الرمضاني ولا أهتم كثيرا بفكرة موسم العرض من الأساس، بالعكس أثبتت السنوات الماضية أن العرض خارج رمضان يحقق نجاحا كبيرا لا يقل عن نجاح ومشاهدة رمضان والأغرب أن التركيز بعد رمضان يكون أكثر والعمل يأخذ حقه ويتابعه الجمهور بشكل أفضل بدلا من اللهاث والتكدس وضغط الوقت في رمضان.

والدليل أن هناك مواسم طوال العام تعرض فيها مسلسلات وتحقق نجاحا كبيرا وتهتم بها القنوات الفضائية ويحرص المنتجون على وجود أعمال على مدار العام.

لكن منذ أكثر من عام يتم إقصاء مسلسلاتك من العرض الرمضاني مثل مسلسل "كأنه امبارح" ثم مملكة ابليس والآنسة فرح؟

هذا غير صحيح فهذه الأعمال صنعت للعرض خارج رمضان منذ أن تعاقدت عليها وهناك شائعات أكدت أنه تم استبعاد الأعمال المذكورة من العرض برمضان ولكنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

بمناسبة مسلسل كأنه امبارح.. ما حقيقة اختفاء الشركة المنتجة وعدم حصول أسرة المسلسل على أجورها حتى الآن؟

للأسف الموضوع حقيقي والشركة المنتجة للمسلسل قد اختفت وتم إغلاقها رغم أنه كان من المفترض عمل جزء ثان كما ظهر بنهاية أحداث الجزء الأول، وحقيقي أننا لم نحصل على باقي مستحقاتنا المادية ولم نصل حتى للنصف، وانتهى الموضوع بهذا الشكل رغم نجاح المسلسل ورغبة الجمهور في متابعة الأحداث وأتمنى أن يتم عمل الجزء الثاني ولو بشركة إنتاج أخرى.

منذ فترة تغيبت عن السينما فما الأسباب وما تفاصيل عودتك بفيلمين؟

السينما لها حسابات كثيرة جدا وأحيانا لا يكون قرار استمرارنا بإرادتنا خاصة أنه لم توجد أعمال مناسبة وأعتقد أنني قدمت أفلاما سينمائية جيدة ولن أجازف بالتواجد في فيلم لا يضيف لي جديد.. وفعلا صورت مؤخرا فيلمين منتظر عرضهما قريبا هما "دماغ شيطان" مع باسم سمرة و"خلي بالك من اللي جاي" مع سارة سلامة وأعتقد أنهما سيعوضان غيابي الفترة الماضية.

هل صحيح أن الرقابة أوقفت عرض فيلم "دماغ شيطان" بسبب بعض المشاهد الجريئة؟

هذا غير حقيقي والفيلم جاهز للعرض ولم تعترض الرقابة على أي مشاهد خاصة أن الفيلم يحمل طابعا تشويقيا ولا توجد به مشاهد تستدعي اعتراضا رقابيا من أي نوع.

دائما تثار ضدك عاصفة بسبب ملابسك الجريئة وكانت آخر المشكلات بعد حضورك مهرجان الجونة فما سبب هذا الهجوم في رأيك؟

لا أعرف على وجه الدقة سبب إثارة بعض الهجوم ضدي واتهامي بمحاولة عمل جدل أو إثارة ردود الأفعال وأعتقد أن هناك بعض التربص ضدي لكن الجمهور في حد ذاته لا يهاجمني بالعكس دائما أتلقى تعليقات خفيفة الظل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وأتفاعل مع الجمهور وأضحك بكل حب، وعموما ورغم غضبي أحيانا من الهجوم إلا أني أفسر ما يحدث بأن هناك تأثيرا قويا لظهوري وهذه ظاهرة إيجابية وليست سلبية.

وأخيرا ما موقفك من الزواج وهل بعد طلاقك الأخير ستقاطعين الزواج؟

موقفي من الزواج مجمد حاليا ولا أفكر في الارتباط وأركز في عملي وبناتي فقط لحين إشعار آخر.