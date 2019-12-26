شاهد.. نجوم في تكريم الفنان المصري حسن حسني

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور تكريم الفنان المصري، حسن حسني، من قبل نقابة المهن التمثيلية، على هامش الدورة الرابعة من مهرجان النقابة المسرحي بوسط العاصمة المصرية القاهرة.

وتواجد محمد سعد وصلاح عبد الله وسليمان عيد وسوزان نجم الدين ونقيب الممثلين أشرف زكي وعدد آخر من الفنانين، من أجل التعبير عن دعمهم للفنان حسني الذي حضر بصحبة زوجته، وجاء تكريمه بعد فترة من الشائعات التي طالته وأغضبته هو وأسرته.

وفور صعوده المسرح من أجل الحصول على درع التكريم، التف الجميع حول الفنان، الذي أكد في كلمته أنه سعيد للغاية بهذه الاحتفالية، معتبراً أنها فكرة أشرف زكي ووصفه بالعبقري.

وكشف حسني عن سعادة الفنان بعد مشوار طويل من العطاء، حينما يستوقفه أحد ويشكره على ما قدمه، ليصفق الجميع ويصرخ أحد الحاضرين: "بنحبك يا حسن حسني"، ورد الفنان عليه: "عليا الطلاق وأنا كمان".

وحينما أثنى أحد الحضور على تاريخه الفني قائلاً له "إنت مدرسة"، مازحه حسني: "الله يخليك.. وإنت الجامعة".

ووصف حسني تلك الاحتفالية بأنها الوردة الجميلة التي يجدها الإنسان في وسط مشواره الفني، موجهاً التحية لنقيب الممثلين.

الاحتفالية شهدت عرض أغنية خاصة قدمت من أجل حسني، كما عُرض فيلم قصير تم تصويره بمنزله يروي تفاصيل مشواره الفني الطويل.