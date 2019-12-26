يرددها الملايين حول العالم.. وفاة كاتبة أغنية مسلسل "فريندز"

توفيت آلي ويليس التي كتبت أغنية المسلسل التلفزيوني الشهير "فريندز" Friends عن 72 عاماً، وفق ما أعلنت شريكتها برودانس فنتون الأربعاء.

ونشرت فنتون صورة لويليس على "إنستغرام" وأرفقتها بعبارة "ارقدي بسلام 10 نوفمبر 1946 - 24 ديسمبر 2019".

ووردت على حساب ويليس في "إنستغرام" صورة لمقال عن وفاتها مرفقة بتعليق "نشعر بالصدمة وبحزن كبير لمشاركة هذا الخبر".

وقد أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن وكيل أعمالها بأنها توفيت، الثلاثاء، بسبب "أزمة قلبية".

وأدخلت ويليس التي كتبت "آي ويل بي ذير فور يو" وهي أغنية مسلسل "فريندز"، بالإضافة إلى أغنيات عدة لفرقة "إيرث، ويند أند فاير" قاعة مشاهير مؤلفي الأغاني في العام 2018.

وهي فازت بجائزة "غرامي" في العام 1985 عن عملها في الموسيقى التصويرية لـ "بيفرلي هيلز كوب" ورشّحت لنيل الجائزة نفسها عن أغنية "ذي كولور بوربل" بعد عقدين، وفقاً لموقع "ريكوردينغ أكاديمي".