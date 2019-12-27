شاهد سيرين عبدالنور تستغيث: "بنغرق يا ناس"

وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، أمس الخميس، استغاثة من خلال صفحتها على "تويتر" بسبب غرق الشوارع جراء الأمطار الغزيرة المتواصلة التي يشهدها لبنان، منذ الثلاثاء الماضي.

وصلنا بخير وسلامة على بيتي بس الناس العلقانة على الطريق شي ببكي 😢 #لبنان_يغرق pic.twitter.com/ToRKcg9vrk — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) December 25, 2019

ونشرت سيرين عبدالنور مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، يوضح الأوضاع في شوارع بيروت وغرقها في الأمطار وتوقف حركة المرور.

وقالت الفنانة اللبنانية في الفيديو: "هيك إحنا بنغرق في لبنان كل ما تشتي الدنيا.. هيك بنغرق يا ناس.. الله يستر"، ثم كتبت معلقة على الفيديو: "وصلنا بخير وسلامة على بيتي بس الناس العلقانة على الطريق شي ببكي".

يشار إلى أن لبنان يتعرض منذ الثلاثاء لعاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة.