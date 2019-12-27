هذه أمنيات راغب علامة للعام الجديد!

أشار الفنان اللبناني، راغب علامة، إلى أنه كان يتوقع الفوز لفريقه في برنامج "ذا فويس"، على الرغم من بعض المفاجآت المخيفة التي يمكن أن تحدث، لأن موضوع التصويت لا أحد يضمنه.

وتابع في حديث له مع "العربية.نت" أن تجربته في البرنامج هذا العام كانت ممتعة جداً، منوهاً إلى العلاقة الجميلة التي ربطته مع أعضاء لجنة التحكيم.

"كان حلماً"

وعن حفله في موسم الرياض هذا العام، قال راغب إنه كان حلماً، وعبّر عن حبّه الكبير للجمهور السعودي.

من جهة أخرى، تطرق علامة الوضع اللبناني، حيث تمنى التوفيق لرئيس الحكومة المكلف حسان دياب، قائلا: "غايتنا أن نقفز على الألغام كي يخرج الشعب اللبناني من المأزق الذي أدخله فيه زعماء الطوائف".

كما تمنى أن لا يرى جائعاً في العام 2020، ولا مريضاً، ولا أناس بلا مأوى لهم، والأهم أن يرى الفاسدين والسارقين وناهبي أموال الشعب في السجون.