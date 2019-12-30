في 2019.. نجوم تزوجوا وآخرون انفصلوا

قبل أيام من إسدال الستار على العام الجاري، كانت هناك لحظات سعيدة يعيشها البعض بتكوين أسرة جديدة، فيما عاش البعض الآخر لحظات قاسية وصعبة بالانفصال وانتهاء الحياة الزوجية.

والبداية كانت مع أنغام التي احتفلت في شهر فبراير الماضي بطرح ألبومها الغنائي الجديد، إلا أن مناسبة أخرى كانت سبباً في زيادة الاحتفال، حينما تم الإعلان عن زواجها من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم.

تلك اللحظات السعيدة التي تسببت في أزمات للبعض، خاصة أن الزواج أحدث خلافا بين إبراهيم وزوجته الأولى والدة أبنائه، كما أنه تسبب في خلاف شديد بين أنغام وأصالة وانقطعت العلاقة بين الثنائي.

وفي شهر مارس أعلن نجم برنامج "Arab Idol" محمد رشاد عن زواجه من المذيعة مي حلمي، بعد فترة من الغموض، خاصة أن الزفاف حدد له موعد سابق وتم إلغاؤه على خلفية أزمة وقعت في ذلك اليوم، وصار وقتها مصير الزواج مجهولا.

الفنانة المصرية ريهام حجاج احتفلت في هذا العام بزواجها من رجل الأعمال، محمد حلاوة، الزوج السابق لياسمين عبد العزيز، وأقامت ريهام حفلا دعت إليه أصدقاءها.

فيما كان الحفل الأضخم من نصيب أحمد فهمي وهنا الزاهد، بعدما احتفلا في سبتمبر الماضي بحفل زفافهما وسط تواجد الأهل والأصدقاء، إلا أن العروس تعرضت لأزمة صحية مفاجئة في الأيام الخاصة بالاحتفال وقضت أياما داخل المستشفى.

هؤلاء النجوم انفصلوا

وعلى الجانب الآخر مر بعض النجوم بمرارة الانفصال، حيث جاء على رأس قائمة هذا العام الثنائي أحمد سعد وسمية الخشاب، بعدما أعلنا عن طلاقهما.

إلا أن هذا الأمر لم يمنع الأزمات بينهما، حيث تبادلا الاتهامات، وظهرا في أكثر من لقاء تلفزيوني أدان فيه كل طرف الآخر، واتهمته سمية الخشاب بكونه تسبب في فقدانها للطحال بعدما اعتدى عليها بالضرب.

عمرو سعد، الشقيق الأكبر لأحمد سعد، انفصل بدوره عن زوجته بعد سنوات طويلة من الارتباط، حيث أعلنت زوجته عن الأمر وأكدت أنها حصلت على حريتها.

فيما مر محمود العسيلي بالأمر للمرة الثانية، حينما أعلن انفصاله عن زوجته الثانية هذا العام، ليأتي الانفصال بعد 4 سنوات من الزواج، مفسرا ذلك بكونه شخصا يرغب أن يعيش في سعادة.

العام الجاري شهد أيضا طلاق أحمد فلوكس وهنا شيحة، بعد أشهر قليلة من إعلان زواجهما، وهو الأمر الذي جاء بعد فترة شهدت خلافات.

وانتشر خبر انفصالهما بعد أسابيع قليلة من الزواج، إلا أن الثنائي حرص على نفي الأمر، لكنه تأكد في النهاية بعدما أعلنا عنه في وسائل الإعلام.

كما شهد العام نفسه انفصال حلا شيحة شقيقة هنا عن زوجها، وهو ما تزامن مع عودتها إلى التمثيل وخلعها الحجاب، بعد سنوات طويلة من الابتعاد.

وبعد مرور ما يقرب من عام على زواجها، أعلنت شيري عادل انفصالها عن الداعية والباحث معز مسعود، دون أن يكشفا عن السبب الحقيقي وراء الانفصال.

وهو الأمر الذي لم يكن مفاجئا بالمرة، بل تم تداوله لفترات طويلة، ووقتها رفض معز مسعود أن يتدخل البعض في حياته الخاصة، إلا أنهما في النهاية أعلنا الطلاق.

ومر الفنان علي ربيع نجم "مسرح مصر" بنفس التجربة، بعدما انفصل عن زوجته، كما أعلنت بسمة طلاقها من عمرو حمزاوي بعد فترة طويلة من الابتعاد.