ماذا تمنّى الفنانون اللبنانيون في العام الجديد؟

يستعد بعض الفنانين اللبنانيين لإحياء حفلات رأس السنة خارج لبنان في حين قرر البعض الآخر عدم الغناء بسبب ما تمر به البلاد.

وعن أمنياتهم وحفلاتهم تحدث الفنانون في دردشة مع العربية نت: الفنان عاصي الحلاني سيحيي حفلة رأس السنة في القاهرة، وهو تعهد ووقّع على هذا الحفل منذ ٦ أشهر، متمنيا في العام الجديد دوام الصحة له ولعائلته وأن يمده الله بالقوة ليستمر بعطائه الفني والمثابرة للمحافظة على نجاحه واستمراريته.

وعمن ينتقد غناء الفنانين اللبنانيين خارج لبنان في ظل وضع البلاد السيئ اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وفي ظل استمرار الثورة، رد الحلاني قائلا لـ"العربية.نت" إنه يؤيد هذه التحركات احتجاجاً على الفساد وعلى ما يشهده لبنان من خلل يعاني منه الجميع.

وتابع: "فنحن كفنانين مثل بقية المواطنين نخاف على الوطن كخوفنا على أولادنا ونتمنى أن نتخطى حالة الانهيار الاقتصادي بأسرع وقت"، وذكّر الحلاني أن عمالقة الفن اللبناني كالسيدة فيروز والراحلَين صباح ووديع الصافي كانوا يحيون الحفلات رغم اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية آنذاك ولسنوات طويلة، وكانوا يمثلون لبنان أحسن تمثيل في الخليج وأوروبا، وحتى الفنانة المصرية أم كلثوم كانت تغني خارج بلدها رغم الثورة المصرية، وختم بالقول: "في النهاية كل إنسان ممكن أن يكون ثائراً من خلال عمله سواء كان فناناً أو شاعراً أو يعمل بأي مهنة أخرى".

الفنانة نجوى كرم قالت لـ"العربية نت" إنها ستحيي حفلة في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية، وتمنت في العام الجديد أن تبقى بصحة جيدة وأن يكون هذا العام خيراً عليها كالعام السابق وأن تستطيع إرضاء كل الأذواق الفنية وأن يعم السلام كل الأراضي اللبنانية لأنه يليق بلبنان وشعبه.

بدوره، قال الفنان وائل جسار إنه سيحيي بدوره حفلين في مصر ليلة رأس السنة، وأمنيته في العام الجديد تحقيق المزيد من النجاحات وأن يبقى عند حسن ظن الجمهور به وأن يُعجب محبّوه بما يقدمه من فن، وأن تبقى عائلته بخير.

وعلّق على من ينتقد استمرار غناء الفنانين اللبنانيين خارج لبنان رغم الوضع السيئ والأزمة التي تمر بها البلاد وبرغم الاحتجاجات الشعبية فقال: نحن كفنانين متأثرون جداً بما يحصل والقلب حزين لكن الحياة يجب أن تستمر لأن هناك التزامات على الفنان وحتى لو كنا نغني فهذا لا يعني أننا لا نفكر ببلدنا لبنان وبالشعب اللبناني، فأولادي وأمي وزوجتي وأبي هم من الشعب اللبناني فكيف لا أتأثر لذلك، أتمنى الاستقرار للبنان وأن يكون ما يحصل مجرد غيمة صيف وتمرّ".

أما الفنان ملحم زين فلن يغني ليلة رأس السنة وقد ألغى حفلين له، الأول كان مقرراً مع الفنان كاظم الساهر والحفل الثاني كان سيجمعه بالفنان وائل كفوري، وذلك بسبب ما تمر به البلاد، وقال: "الناس ما معها تاكل"، متمنياً أن يصبح وضع لبنان وشعبه أفضل في العام الجديد.