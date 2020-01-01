بعد مفاجأة صوتية من ابنته نورة.. محمد عبده يتأثر على المسرح

تأثر الفنان محمد عبده بالرسالة الصوتية التي تلقاها من عائلته خلال إحيائه حفله الغنائي أمس الثلاثاء ضمن موسم الرياض.

ولم يتمالك فنان العرب دموعه بعد مفاجأته خلال الحفل بتسجيل صوتي لابنتيه "نورة" و"ود"، حيث أبدت نورة فخرها بوالدها وحبها له بكلمات رقيقة وقالت له "أنا فخورة فيك بابا"، وكذلك ابنته "ود" قامت بتوجيه الشكر له وباقي أبنائه.

ومن اللحظات المميزة ظهور فنان العرب محمد عبده بصحبة ابنيه الصغيرين خالد وعالية لمشاركته في ليلته التكريمية.

وقدم محمد عبده خلال حفله الغنائي باقة من أشهر أغانيه، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال مشواره الفني.

وعاشت الرياض ليلة أمس، عرساً فنياً تكريماً لفنان العرب محمد عبده تحت عنوان "ليلة عراب الطرب" على مسرح فنان العرب محمد عبده بالبوليفارد ضمن حفلات شتاء الرياض، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، ليختتم فيها محمد عبده حفلات عام 2019.