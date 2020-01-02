أصالة والعريان للواجهة مجددا.. طلاق أم انفصال عمل؟

حتى اليوم، لا تزال التكهنات حول علاقة الفنانة السورية، أصالة نصر، بزوجها طارق العريان تحت المجهر، في ظل صمت كل الأطراف عن إعلان إجابة واضحة تشفي فضول الجمهور.

ومع كل أساليب الشد والرخي التي تقوم بها أصالة والتي تزيد الشكوك أكثر وأكثر من بكاء على المسرح، وذكر تعابير عن الخيانة، إضافة إلى منشورات يغيب عنها العريان جميعها، إلا أن لا شيء يلبي الفضول.

موضوع يهمك تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثراً للفنانة أصالة، وهي تبكي على خشبة المسرح في الرياض، خلال غنائها أغنيتها... أصالة تبكي على مسرح الرياض أثناء غنائها هذه الكلمات سوشيال ميديا

الجديد اليوم أن الفنانة عادت من جديد لتثير الانتباه بتصرف جديد، فبعد سلسلة من الكليبات الغنائية التي قدّمتها أصالة مع زوجها المخرج طارق العريان على مدار سنوات ماضية، قررت أخيراً التخلّي عنه في كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "شامخ"، والذي تستعدّ لطرحه قريبا.

وبحسب ما ذكرته مواقع إعلامية وفنية، فإنّ أصالة ستتعاون مع المخرجة نهال نبيل، وهو التعاون الأوّل بينهما بدلا من زوجها أو طليقها العريان.

يذكر أن معلومات كانت تردد بشدة في الفترة الماضية تشير إلى انفصال الزوجين نهائيا وحدوث الطلاق، وسط تكتم كامل من الطرفين.