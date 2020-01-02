صدمة بالوسط الإعلامي.. هكذا نعى مسؤولون وفنانون نجوى قاسم

شكل خبر وفاة الإعلامية، نجوى قاسم، صدمة في الوسط الإعلامي الذي عبّر عن حزنه الشديد لرحيل ابنة جبل لبنان صباح الخميس بأزمة قلبية.

وغرد مسؤولون وإعلاميون وفنانون في نعي نجوى قاسم التي يصفونها بالجوهرة وقطعة الكريستال وسيدة الأخلاق والمهنية.

هذا ونعى رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، الإعلامية نجوى قاسم عبر حسابه على تويتر قائلا: "صدمة حقيقية ومحزنة، أن ترحل نجوى قاسم في عز العطاء والشباب. رافقت مشوار تلفزيون المستقبل منذ تأسيسه وسطعت على شاشته نجمة متألقة، قبل أن تنتقل إلى دبي حيث تابعت التفوق والنجاح. خسارة لنا وللإعلام اللبناني العربي. رحم الله نجوى قاسم وأحر التعازي لأسرتها وأسرة العربية – الحدث".

صدمة حقيقية ومحزنة، ان ترحل نجوى قاسم في عز العطاء والشباب. رافقت مشوار تلفزيون المستقبل منذ تأسيسه وسطعت على شاشته نجمة متألقة، قبل ان تنتقل الى دبي حيث تابعت التفوق والنجاح. خسارة لنا وللإعلام اللبناني العربي. رحم الله نجوى قاسم واحر التعازي لاسرتها واسرة العربية - الحدث. — Saad Hariri (@saadhariri) January 2, 2020

بدوره نعى سفير السعودية في الإمارات، تركي الدخيل، نجوى قاسم وكتب على تويتر "وداعاً للصديقة الغالية الأستاذة #نجوى_قاسم... وداعاً سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية... وداعاً صديقة الجميع... رحمة الله عليك رحمة واسعة... إنا لله وإنا إليه راجعون".

وداعاً للصديقة الغالية الأستاذة #نجوى_قاسم... وداعاً سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية... وداعاً صديقة الجميع... رحمة الله عليك رحمة واسعة... إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/hD41LBk8mK — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) January 2, 2020

بدورها، نشرت الوزيرة، مي شدياق، التي كرّمت قاسم في عام 2012 بجائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني، تغريدة مؤثرة كتبت فيها:"صُعقت بالخبر المؤلم مع مطلع العام الجديد ماذا حصل! أنا عاجزة عن إيقاف دموعي! لقد بكيت كثيراً! أنت صديقة وفية، إعلامية لامعة!".

وأضافت: "صحيح كرّمناكِ في مؤسسة مي شدياق MCF مع جائزة Outstanding Media Performance لكن لا أستطيع القول إننا أوفيناك حقك.. مازلت في عز عطائك.. فراقك صعب... أحبك نجوى!".

فيما غرد أحمد رمضان، رئيس حركة العمل الوطني من أجل سوريا وعضو الهيئة السياسية للائتلاف، وقال "رحم الله الزميلة #نجوي_قاسم الإعلامية الماهرة وصاحبة الحضور المميز، والبصمة الهامة في الإعلام العربي. العزاء لعائلتها، وأسرتها الإعلامية الكبيرة، والزملاء في #العربية و #الحدث، وألهمهم الصبر. سنفتقدك كثيراً يا نجوى الرحمة لك والعزاء لمحبيك".

وغرد الإعلامي مصطفى الآغا "بداية حزينة لعالم #2020 وخبر وفاة الزميلة #نجوي_قاسم بذبحة قلبية حسبما سمعنا ... خالص العزاء لأسرتها وزملاء مهنتها الذين تأثروا جداً برحيلها المفاجئ".

من جانبه، كتب الإعلامي، زاهي وهبي، على موقع تويتر "خبرٌ مباغتٌ ومحزنٌ في مطلع العام الجديد. وداعًا نجوى قاسم زميلة المهنة والبدايات والمتاعب ومشقّات الحياة، لروحها الرحمة والمغفرة والسلام".

أما زميلها في قناة "الحدث" الإعلامي محمد أبو عبيد فغرد قائلاً "وآخر نجواها أن ترجو للناس عاما ملؤه الخير، وأن تسأل رب العباد أن يحفظ البلاد، ووطنها في العام الجديد 2020. كأنها قدمت وصيتها كي ترحل وقلبها منشغل ببلدها. ترحلين جسدا وروحك باقية فينا كم أذعت من الأخبار وتنهين المسيرة بأنك الخبر الفاجع. رحمك الله #نجوي_قاسم إنا على فراقك لمحزونون".

وآخر نجواها أن ترجو للناس عاما ملؤه الخير، وأن تسأل رب العباد أن يحفظ البلاد، ووطنها في العام الجديد 2020.

كأنها قدمت وصيتها كي ترحل وقلبها منشغل ببلدها. ترحلين جسدا وروحك باقية فينا

كم أذعت من الأخبار وتنهين المسيرة بأنك الخبر الفاجع.

رحمك الله #نجوي_قاسم

إنا على فراقك لمحزونون pic.twitter.com/tXGds2EbxM — محمد أبوعبيد (@mobeid) January 2, 2020

من جانبه نعى الإعلامي السعودي، مفيد النويصر، قاسم وكتب "رحم الله قطعة الكريستال الأستاذة نجوى قاسم، الزميلة في قناة العربية، كانت صحافية ومراسلة حربية من طراز رفيع، إذ غطت أخبار الحروب بأفغانستان والعراق ولبنان.. وواجهت أحداث تفجير مكتب العربية ببغداد 2004 ولم يمنعها هذا الحادث أن تواصل تغطيتها ثم تركض للشارع لتسعف الجرحى".

رحم الله قطعة الكريستال

الأستاذة نجوى قاسم، الزميلة في قناة العربية



كانت صحافية ومراسلة حربية من طراز رفيع، إذ غطت أخبار الحروب بأفغانستان والعراق ولبنان

وواجهت أحداث تفجير مكتب العربية ببغداد 2004 ولم يمنعها هذا الحادث أن تواصل تغطيتها ثم تركض للشارع لتسعف الجرحى



آخر تغريدة 👇🏼 https://t.co/0o2B3AAwO9 — مفيد النويصر (@Mofeed_n) January 2, 2020

ونعت الإعلامية، ديانا مقلد، في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" قاسم، مشيرةً، الى أنّ "نجوى رفيقة البدايات في التسعينيات، سكت قلبها في منزلها في دبي".

وقالت: "نجوى إعلامية مكافحة كانت تعطي بسخاء وكرست حياتها كلها لعائلتها ومحبيها وكانت متفانية في عملها حتى اللحظة الأخيرة... خبر حزين جدًا وصادم جدًا جدًا".

من جانبها كتبت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، "الله يرحم الإعلامية نجوى قاسم وتكون روحها في السماء".

هذا وغردت الفنانة اللبنانية إليسا، وقالت "شو محزن هالخبر مع بداية السنة الجديدة. نجوى قاسم كان العمر قدامها طويلا وكان عندها كتير لتقدمو بمشوارها بعد. الله يرحمها ويصبّر عيلتها عا هالمأساة. الموت حق وربنا يصبرن".

شو محزن هالخبر مع بداية السنة الجديدة. نجوى قاسم كان العمر قدامها طويل وكان عندها كتير لتقدمو بمشوارها بعد. الله يرحمها ويصبّر عيلتها عا هالمأساة. الموت حق وربنا يصبرن — Elissa (@elissakh) January 2, 2020

يذكر أن الإعلامية نجوى قاسم توفيت داخل منزلها في دبي صباح الخميس. وكانت قاسم غرّدت ليلة رأس السنة على حسابها عبر "تويتر"، متمنيةً الخير للبنان وللجميع. وكتبت: "يا رب عام خير على الجميع يا رب.. ويا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان".