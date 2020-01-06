من هو المصري رامي يوسف الفائز بالغولدن غلوب؟

لم تمض سوى ساعات على الإعلان عن الجوائز الخاصة بحفل "غولدن غلوب"، حتى تصدر اسم رامي يوسف كافة ساحات التواصل الاجتماعي، بحثا عن معلومة تتعلق بهذا الشاب صاحب الأصول المصرية الذي أعاد للأذهان مرة أخرى ما فعله رامي مالك.

رامي يوسف أفضل ممثل عن دور بمسلسل في "غولدن غلوب"، توج بالجائزة عن دوره في مسلسل "رامي" الذي تولى كتابته وإنتاجه وإخراجه في نفس الوقت.

ويتناول قصة شاب ولد في الولايات المتحدة الأميركية بأصول عربية، فوالده مصري وأمه فلسطينية، ليعيش الصراع داخل العمل الكوميدي بين الواقع الذي يمر به والجذور التي ينتمي وتربى عليها.

رامي يوسف استلهم المسلسل من حياته الشخصية مع وضع عدد من الغييرات كي تناسب طبيعة الدراما التي يقدمها، ولمن لا يعرفه فهو كنظيره رامي مالك يتحدث العربية المصرية بشكل مفهوم، حتى وإن خانه التعبير في بعض الأحيان فاستعان بالإنجليزية.

رامي يوسف الذي ولد في مارس 1991 ودرس الاقتصاد، تحدث في لقاءات خارجية سابقة عن المسلسل وفكرته، معتبرا أن الوقت كان ملائما للحديث عن موضوع المسلسل، خاصة وأن الأفلام التي كانت تتناول المسلم العربي بشكل سلبي تسببت في جرائم كراهية كثيرة، لذلك كان عليهم الحديث في المسلسل بشكل إنساني.

الكوميديا هي الخط الذي يسير فيه رامي يوسف خاصة وأنه منذ سنوات طويلة يقدم العروض الكوميدية الارتجالية، وجاء ظهوره من خلال برنامج "The Late Show" ليسلط عليه الأضواء، كما شارك من قبل بصحبة رامي مالك في مسلسله "مستر روبوت".

بعد تسلمه للجائزة حرص رامي يوسف على أن يقول بالعربية "الله أكبر"، ويبدو أن الأمر كان مقصودا من جانبه، خاصة وأنه كان يستخدم المقولة بشكل مكثف في المسلسل، كما تحدث في لقاء تلفزيوني سابق عن كون هذه الكلمات حينما يقولها شخص مسلم كانت تترك أثرا سلبيا عند البعض في الخارج، وهو ما أراد أن يغيره.

رامي لم يبتعد عن جذوره المصرية حيث يحرص على زيارة مصر بين الحين والآخر، كما أنه صور جزءا من مسلسله في مصر، واستعان بعدد من الممثلين المصريين والعرب.