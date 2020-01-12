وفاة الفنان علي الغرير إثر سكتة قلبية

دنيا كل من عليها فاني ،،

مادايم إلا وجه الله تعالى ،،

الله يرحم ويغفر للفنان الكوميدي البحريني علي الغرير ( طفاشوه ) اللي توفى اليوم ،

نعزي اهله وذويه و أهل ديرته و الأسرة الفنية في البحرين و الخليج والوطن العربي ،

إنا لله وإنا إليه راجعون ،💔 pic.twitter.com/bpMucpAKOs — عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) January 12, 2020

خيمت أجواء من الحزن على الوسط الفني في البحرين برحيل الفنان علي الغرير، الذي توفي اليوم الأحد، إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز 51 عاماً ونعى فنانو الوطن العربي الراحل، كما دشّن النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ كان الأكثر رواجاً في الخليج.

ووصفت وكالة أنباء البحرين الفنان الراحل بأنه "من أبرز الفنانين في البحرين والخليج العربي"، حيث عرفه الجمهور البحريني والخليجي من خلال الأدوار الكوميدية إلى جانب مجموعة من الأعمال الدرامية المتميزة.

يارب صبرنا.يارب قونا..يارب الطف بنا..يارب امسح على قلوبنا اللي نزفت من هالخبر المفجع صديق الطفولة واخوي اللي مايبته امي وداعا الله يرحمك ويغفر لك

عظم الله اجرنا “لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد روح الاخ العزيز #علي_الغرير برحمتك يا أرحم الراحمين — شذا سبت (@shathasabt) January 12, 2020

ولد الغرير في 30 سبتمبر/ أيلول 1968 وبدأ رحلته الفنية في 1990 من خلال مسلسل (رحلة العجائب)، وقدم على مدى مشواره أكثر من 50 مسلسلاً إضافة إلى 13 عملاً مسرحياً.

ومن أشهر مسلسلاته (حزاوينا خليجية)، و(سعدون)، و(سوالف طفاش)، و(الحرب العائلية الأولى)، و(لولو مرجان)، و(جديمك نديمك).

غرز رسائل عميقة جداً

بإتقانه لشخصية "مهدي"

في سعدون،



أحببناه كثيراً بدور "الرقي" في نيران



أما "طفاش" فتلك حكاية أخرى#علي_الغرير

أحبه الصغار قبل الكبار

بشخصيته المتواضعة والمرحة



سفير الإبتسامة.. في ذمة الله

لا تنسوه بالدعاء pic.twitter.com/MUWUScMZAh — Adl.h (@aadelh18) January 12, 2020

كما قدم الفنان الراحل بعض الأفلام السينمائية، مثل (طفاش والأربعين حرامي)، و(طربال رايح جاي).

وكتبت الممثلة والمنتجة البحرينية شيماء سبت على تويتر "أخوي وصديق الطفولة كبرنا مع بعض وكبر اسمنا وشغلنا مع بعض، عرفتك من أول يوم وأنت تضحك، ما تخيلت أكتب خبر وفاتك، فاجعة موتك ذبحتنا".