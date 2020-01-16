"شاهد": نقلة نوعية تؤسس لحقبة جديدة من الترفيه الرقمي

في ما يعتبر بمثابة نقلة نوعية تؤسّس لحقبة جديدة من الترفيه الرقمي، أعلنت "مجموعة MBC" عن "شاهد – Shahid" الجديد، لخدمة الفيديو حسب الطلب (VOD).

أُقيم حفل الإطلاق في "دار دبي للأوبرا - Dubai Opera" بحضور كل من الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم"، عضو مجلس دبي، رئيس "اللجنة الأولمبية الوطنية"، رئيس "مجلس دبي للإعلام"، ووزير الإعلام في المملكة العربية السعودية تركي الشبانة، ورئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" الشيخ وليد آل إبراهيم، والمشرف العام على المجموعة الأستاذ علي الحديثي، وحشد من الضيوف والوجوه العامة، والرؤساء التنفيذيين، وشركاء الأعمال، وأبرز نجمات ونجوم الأعمال المعروضة إلى أهل الصحافة والإعلام.

"ثورة بمثابة حلم"

وفي الكلمة الافتتاحية قال رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" الشيخ وليد آل إبراهيم: "اليوم، يشهد وطني، المملكة العربية السعودية ثورة اقتصادية واجتماعية، معرفية وشبابية، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - المُلهِم والداعم الأول للمشاريع الضخمة والواعدة... "ثورة" هي بمثابة "حلم" راوَدنا على مدى الأجيال، وكان أقصى طموحنا أن يعيشه أولادنا وأحفادنا، لكنه بدأ يتحقَّق أخيراً".

وتابع: "لذا، نحن اليوم أمام انطلاقة جديدة لمجموعتنا، شبيهة بعملية التأسيس الأولى، مع الاختلاف في الظروف وحجم المنافسة وطبيعتها".

مكونات الانطلاقة الجديدة

وأوضح متحدثاً عن مكونات الانطلاقة الجديدة: "أولاً، أخذ زمام المبادرة لرواية قصصنا للعالم، عبر إنتاج أفلام ومسلسلات ومحتوى إعلامي نوعي بمواصفات عالمية. وهذا تحديداً ما نصبو إليه عبر "MBC Studios".

ثانياً، توفير منصّة رقمية متطورة ورائدة إقليمياً، وستمتلك من الآن فصاعداً المقوّمات الضرورية للمنافسة عالمياً، وهذا تحديداً ما نسعى إليه عبر "شاهِد".أما المكوِّن الثالث فوصفه آل إبراهيم بـ"مواكبة اللحظة التاريخية في المملكة، والاستفادة من البيئة الحاضنة المنفتحة والمتطوّرة والداعمة لقطاع "الإعلام والترفيه" وصناعة المحتوى للاستمرار في توفير أفضل تجربة إعلامية في المنطقة على كافة الشاشات والمنصّات – ومعها تنظيم الفعاليات الضخمة – وغيرها الكثير".

وختم آل إبراهيم قائلاً: "لدينا ما يكفي من أفكار، وخبرات، وطاقات مبدعة، وميزانيات، لتحقيق ذلك كله، وهذا ما نرمز إليه ونجسّده في "مجموعة MBC".

مضاعفة حجم الاستثمارات

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي الجديد لـ"مجموعة MBC" مارك انطوان ديليوان إلى أنه "خلال السنوات العشر الأخيرة، أنتجت MBC واستحوذت على نحو 46,000 ساعة من المحتوى الترفيهي العربي، بقيمة إجمالية تُقدَّر بنحو 1,3 مليار دولار أميركي، من ضمنها 26,000 ساعة محتوى برامج، و20,000 ساعة مسلسلات، أي ما يقارب الـ 600 عمل درامي، بين منتَج ومستحوَذ".

وتابع ديليوان: "أما في السنتيْن المقبلتيْن، فسنُضاعف حجم استثماراتنا في المسلسلات بوتيرة 4 أضعاف، جلّها من الإنتاجات الأصلية، الفريدة والحصرية".

وختم ديليوان: "سيستفيد شاهِد من خبرة MBC الراسخة واستثماراتها المتنامية في قطاع المحتوى، على تنوّعه واختلافه، لتوفير أفضل تجربة إعلامية رقمية في المنطقة ترقى إلى العالمية".

التفوق في الترفيه الرقمي

من جهته، شدّد مدير عام "شاهِد" والقطاع الرقمي في "مجموعة MBC" يوهانس لارتشر على أن "شاهِد" يتفوّق اليوم على أي من اللاعبين الإقليميين في قطاع الترفيه الرقمي، مسلّطاً الضوء على المقومات التي تميّز "شاهِد"، ابتداءً من المنتَج والمحتوى النوعي، مروراً بالشراكات الإقليمية والعالمية، فالخدمات التفاضلية والعروض... لتوفّر جميعها أفضل تجربة مشاهَدة رقمية للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط، تمتاز بكونها فريدة وسهلة الاستخدام وممتعة ومليئة بالمكافآت للجمهور.

"عروض شاهد الأولى" و"أعمال شاهد الأصلية"

يشار إلى أن محتوى "شاهِد" يتوفّر عبر كل من Shahid PREMIERES – أو "عروض شاهد الأولى"، وقوامها أفلام ومسلسلات حصرية في "عرضٍ أول".

أما Shahid ORIGINALS – أو "أعمال شاهد الأصلية"، فتضم نخبة من الأعمال المحلية الفريدة، الخاصة والحصرية، جُلّها من المسلسلات الدرامية، منها الطويل أو الـ (Long-form)، وآخر قصير أو الـ (Short-form).

وقد أطلق "شاهِد" باكورة الإنتاجات الدرامية، التي تواجَدَ أبرز نجومها ونجماتها خلال الحفل في "دار دبي للأوبرا"، وأطلّوا أمام الحضور وعدسات الكاميرا على السجادة الحمراء.

ومن أبرز العروض والأعمال "بعروض شاهد الأولى": الدراما السعودية "أم القلايد"، والموسم الثاني من "بنات الملاكمة"، والكوميديا المصرية "اللعبة"، والدراما اللبنانية-السورية "العميد"، وغيرها.

فضلاً عن "أعمال شاهد الأصلية"، منها البرنامج المستوحى من الواقع "رحالة"، والمسلسل الكوميدي "خريص"، والدراما البوليسية "في كل أسبوع يوم جمعة"، والدراما الاستخباراتية المشوّقة "الأمير الأحمر"، والدراما الرومانسية العربية "نمرة اتنيْن"، والدراما المصرية "مملكة ابليس"، والدراما العربية المشوّقة "عهد الدم"، والدراما الاجتماعية "ضحايا حلال"، وغيرها.

شراكات عالمية

يذكر أن أبرز الشراكات العالمية التي أبرمها "شاهِد" هي مع DISNEY وFOX بواقع نحو 3,000 ساعة من الترفيه النوعي للعائلة بكافة أفرادها، إضافة إلى الشراكة مع SPOTIFY - التطبيق الرقمي الموسيقي العالمي - والتي تُتيح للمشتركين في Shahid VIP التمتُّع بمزايا الخدمة المميّزة - SPOTIFY Premium.

أما المزايا الفنية والخدمات التقنية التي يوفّرها "شاهِد" لمستخدميه، فتشمل تسع قنوات منتمية إلى MBC (HD) في بثّ مباشر LIVE ومتواصل، إضافة إلى خاصية تأسيس الحسابات الشخصية للمستخدمين والتي تتيح استخدام ميزة "استكمال المتابعة" من اللحظة التي يكون قد توقف من عندها المستخدم، وغيرها.

أخيراً وليس آخراً، أعلن "شاهِد" عن عرض خاص حتى 29 فبراير 2020، ويتضمّن تخفيضاً يصل إلى 70% من قيمة الاشتراك في Shahid VIP، وذلك طوال فترة الاشتراك، أو لـ "مدى الحياة".