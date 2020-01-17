وفاة الفنانة المصرية نادية رفيق عن عمر يناهز 85 عاماً

غيب الموت، اليوم الجمعة، الفنانة المصرية نادية رفيق عن عمر يناهز 85 عاما.

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين وفاة الفنانة الكبيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مضيفا أنه سيتم تشييع جثمانها من كنيسة السريان بمصر الجديدة شرق القاهرة.

وتعد الفنانة الراحلة من أشهر الفنانات اللائي قمن بدور الأم في الإذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما، وشاركت كبار الفنانين في أعمال مميزة مثل سعاد حسني في فيلم "أهل القمة"، وقدمت دورا مؤثرا في فيلم "كباريه" للمخرج سامح عبد العزيز.

كانت بدايتها مع الإذاعة المصرية في مسلسل أكثر من 150 عملًا خلال مسيرتها الفنية التي استمرت 50عاما.