وفاة الفنان المصري إبراهيم فرح إثر أزمة صحية

غيّب الموت الفنان المصري، إبراهيم فرح، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، عن عمر يناهز الـ 68 حيث كان متواجداً داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.

إبراهيم فرح الذي اشتهر بدوره في مسلسل "الخواجه عبد القادر" تعرض لأزمة صحية مفاجئة قبل أيام، أثناء تصويره لعمل فني جديد، وهو ما استدعى دخوله إلى المستشفى.

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إلا أن حالته تحسنت وغادر المستشفى بعدما ظل في غيبوبة لثلاثة أيام، قبل أن تهاجمه الآلام مجدداً فدخل إلى العناية المركزة قبل أن يتوفى داخل المستشفى.

وشارك فرح طيلة مسيرته الفنية فيما يقرب من 50 عملا فنيا، حيث نال الفرصة وهو في سن كبيرة، بعدما انطلقت مسيرته الفنية في مطلع الألفية الجديدة، إلا أن دوره في مسلسل "الخواجه عبد القادر" حقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور.