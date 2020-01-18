هوليوود.. استوديوهات "فوكس" العريقة تخسر اسمها

ستفقد استوديوهات "توينتيث سنتشوري فوكس" العريقة جزءاً من اسمها وستصبح "توينتيث سنتشوري ستوديوز"، نتيجة القرار الذي اتخذته شركة "ديزني" المالكة الجديدة للاستوديوهات، وفق ما جاء في العديد من وسائل الإعلام الأميركية.

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وفقاً لوسائل الإعلام الأميركية، قرّرت "ديزني" تغيير اسم الاستوديوهات لفكّ ارتباطها بشبكة "فوكس" الكبيرة، ولاسيّما شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، وذلك بعد أن اشترى عملاق الترفيه، في آذار/مارس 2019، معظم أسهم مجموعة "توينتي فرست سنتشوري فوكس"، ولا سيما الاستوديوهات، فيما احتفظ القطب الإعلامي روبيرت موردوك ببعض القنوات وأبرزها "فوكس نيوز".

شكّلت الصورة المحافظة لروبيرت موردوك وشبكة "فوكس نيوز" الدافع الأساسي لاتخاذ شركة "ديزني" القرار بمحو أي صلة مع "فوكس"، وفق ما أفادت بعض المصادر موقع "فراييتي" المتخصّص.

إلى ذلك، تعدّ هذه الخطوة رمزية لاستوديو الأفلام السينمائية الذي أنشئ في العام 1914، وكان أحد أبرز الاستوديوهات التي أسّست في هوليوود، ومن ثمّ اندمج مع "توينتيث سنتشري بيكتشرز" في العام 1935.

إلى ذلك، سيواجه استوديو "فوكس سيرتشلايت"، التابع لـ"توينتيث سنتشري فوكس" المصير نفسه وسيصبح "سيرتشلايت بيكتشرز"، فيما لم تقرّر "ديزني" بعد مصير الاستوديوهات التلفزيونية أي "توينتيث سنتشري فوكس تلفيجن" و"فوكس توينتي فرست تلفيجن".