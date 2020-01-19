جديد نانسي عجرم والقتيل.. وساطة بنصف مليون دولار؟!

ما زالت قضية اقتحام منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حديث وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فبعد انتشار الأخبار عن وساطة بنصف مليون دولار، نفى المحامي غابي جرمانوس وكيل زوج الفنانة فادي الهاشم، ما تم تداوله جملة وتفصيلا.

موضوع يهمك صاحب الصورة إلى اليسار أعلاه، شبيه بمن نراه في الثانية إلى اليمين، مع أنها مموهة تجعله كما طيف في العتمة، لأنها مجتزأة... سبب الشبه الكبير بين "قتيل نانسي عجرم" وصاحب هذه الصورة ثقافة وفن

في التفاصيل، نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن جرمانوس، نفيه خبر دخول موكله بأي مفاوضات مع عائلة محمد موسى، لاسيما بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن مطالبة مقربين من أهل موسى بمبلغ قدره نصف مليون دولار من عائلة الفنانة نانسي عجرم.

"القتل قصداً"

وشدد المحامي على أن موكليه في انتظار قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي سيستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة، وستكون للقضاء الكلمة الفصل في هذه القضية، بحسب تعبيره.

وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ادعت على الهاشم بجرم القتل القصدي، سندا إلى المادتين 547 و229 في قانون العقوبات اللبناني، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور لإجراء المقتضى القانوني.



محامي الهاشم: "طبيعي"

بدوره، أوضح محامي الهاشم، غابي جرمانوس، في بيان رسمي أن الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم، طبيعي وغير مستغرب، كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، مؤكداً أن "قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس".

وأضاف "من الطبيعي أيضاً أن يتم الادّعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحة كل ما أدلى به الهاشم، ويتم توصيف فعله بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات اللبناني".