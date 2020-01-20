قاومت دموعها.. سيلين ديون تعلن وفاة والدتها على المسرح

يمكن أن يكون العرض الذي أدته النجمة الكندية سيلين ديون، الجمعة الماضي، في ولاية ميامي الأميركية، أصعب حفل لها في حياتها كاملة، حيث أعلنت به المغنية البالغة من العمر 51 عاماً عن وفاة والدتها في مونتريال الكندية.

الخبر الذي تلقته ديون قبل حفلها بساعات لم يجعلها تفوّت أداءها الموسيقي، وذلك امتثالا لرغبة أمها تيريز تانجواي ديون المتوفاة عن 92 عاما، إلا أنها قطعت حفلها لثوان لتعلن الخبر وتتحدث عنها.

وقالت: "أنا متأكدة من أنكم سمعتم خبر وفاة والدتي في وقت مبكر من صباح هذا اليوم"، ليرد عليها الجمهور بأصوات تنهيد جماعية، ثم تغيرت النبرة الحزينة إلى هدير من الهتافات.

وأدّت النجمة الكندية عرضا مشحونا عاطفيا أمام حشد ممتلئ في أميركان إيرلاينز أرينا.

ثم طمأنت النجمة جمهورها عليها وقالت: "أنا على ما يرام ونحن جميعا بخير"، وبعد أن قاومت الدموع، واصلت ديون الحديث عن كيف كانت والدتها مريضة لفترة طويلة، وأن العائلة كانت تعرف أنها لن تبقى معهم لفترة أطول.