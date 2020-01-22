يسرا تكشف حقيقة إصابتها بسرطان الدم

حالة من القلق أصابت جمهور الفنانة يسرا بعد ظهورها مؤخرا في برنامج "علمتني الدنيا" الذي يعرض عبر شاشة "MBC"، وحديثها عن تشخيصها بمرض سرطان الدم وفترة الرعب التي عاشتها.

حيث ظن الجمهور أن يسرا أصيبت بالمرض الخبيث، وهو ما أثار قلقهم وحرصوا على الاطمئنان عليها، وحاولوا التواصل معها عبر السوشيال ميديا من أجل استقصاء الأمر.

وهو ما دفع يسرا لتسجيل رسالة صوتية تكشف فيها ملابسات ما جرى، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، موجهة الشكر لجمهورها الحريص على الاطمئنان عليها.

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وأشارت إلى كونها حينما تحدثت في البرنامج ذكرت أن الأطباء كانت لديهم شكوك في إصابتها بمرض سرطان الدم، وظلت هذه الشكوك مستمرة لثلاثة أشهر.

إلا أنها في صحة جيدة للغاية، خاصة أن الشكوك لم تكن في محلها ولم تصب بالسرطان، مؤكدة أن هذه القصة حدثت منذ 15 عاما ولم تحدث مؤخرا.

وشكرت يسرا جمهورها على الدعاء وحرصهم الدائم عليها، معتبرة أنها مهما فعلت لن تستطيع أن توفي الجمهور حقه، كما تابعت حديثها قائلة "والله العظيم أنا ربنا مديني الخير كله.. الحمدلله أنا كويسة"، مطالبة جمهورها بالدعاء لها دائما لأنها تحتاج إلى الدعاء في كل الأوقات.

وفي التعليقات حرص الجمهور على توجيه كلمات الدعم والحب إلى يسرا، وكان من بينهم زميلتها الفنانة ليلى علوي التي علقت قائلة "الحمدلله.. ربنا يحفظك ويديمها صحة وعافية وخير".