عائلة زينة منعتها من مشاركة أحمد عز بطولة هذا الفيلم

الصورة دي كان عندي ١٦ سنه كنت لسه مامثلتش بس كان جاري اكتشافي 😀 كنت هاعمل فيلم اسمه (مزكرات مراهقة) بس اهلي منعوني قبل التصوير بيوم واحد 😮 وكنت لسه ماغيرتش اسمي 😉 المجلة دي كانت رئيسة مجلس الإدارة دكتورة #هالة_سرحان حبيبتي ❤️ حاسة اني ما اتغيرتش من وقتها ولا ايه رأيكم ؟ ؟؟؟قمر من يومي 🤣🤣🤣 وكان وقتها الماكيير #محمد_عبد_الحميد مش بيعمل غير للنجوم الكبار 😉 كان بيقولي انتي شبه شيريهان 🤣اكيد لا دي فمر 💕