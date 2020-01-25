عائلة زينة منعتها من مشاركة أحمد عز بطولة هذا الفيلم

قصة غريبة شهدتها مسيرة الفنانة المصرية زينة في بداية طريقها، حينما اكتشفتها المخرجة إيناس الدغيدي ورشحتها لدور البطولة في فيلم جديد.

تلك القصة روتها زينة بعدما نشرت صورا لها على "إنستغرام"، حينما كانت في الـ 16 من عمرها، وتصدرت وقتها غلافا لإحدى المجلات المصرية التي كانت تصدر في ذلك التوقيت.

وأوضحت زينة أنها في تلك الفترة لم تكن قد شاركت في أي عمل فني، ولكن كان يجري اكتشافها، حيث كان من المفترض أن تقوم ببطولة فيلم "مذكرات مراهقة".

إلا أنها كشفت عن كون أهلها منعوها من تصوير الفيلم قبل يوم واحد فقط من انطلاق التصوير، دون أن تذكر سبب المنع، وهل تعلق الأمر بالمحتوى الجريء الذي ظهر به الفيلم أم لا.

وأكدت زينة أنها في تلك الفترة لم تكن قد استقرت على اسمها الفني، حيث كانت تشارك باسمها الحقيقي "وسام"، موجهة سؤالها للجمهور عما إذا كان مظهرها تغير بمرور السنين أم لا، مشيرة إلى أن الماكيير كان يخبرها أنها تشبه شيريهان.

الفيلم الذي عرض قبل 19 عاما، شاركت فيه هند صبري بدلا من زينة، ولعب أحمد عز دور البطولة، إلا أن زينة لم تذكر اسم عز في حديثها عن العمل، في ظل الأزمة المثارة بينهما منذ سنوات بسبب نسب توأمها.