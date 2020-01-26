ملحم زين: والدي صوته جميل ولكن لن يشارك في برنامج المواهب

ينشغل الفنان ملحم زين حاليا بتصوير حلقات برنامج voice senior، إذ يطل للمرة الأولى كمدرب في برنامج مواهب للكبار جداً في السن ممن أرادوا تحقيق حلم متأخر، وأوضح أن والده الذي يتمتع بصوت جميل لن يشارك في البرنامج، وفقا لما أعلنه في حديث خاص لـ"العربية.نت".

وذكر الفنان زين أن الذي شجعه على المشاركة في هذا البرنامج كمدرب هو أنه "مختلف" كلياً عن البرامج المماثلة. وقال إن الأشخاص الذين لم يستطيعوا تحقيق حلمهم في شبابهم وصغرهم سيفعلون ذلك من خلال المشاركة في البرنامج.

وفيما إذا كان هناك نية لمشاركة "والده"، وهو يتمتع بصوت جيد، في هذا البرنامج، أجاب الفنان: "صحيح أن أبي يتمتع بالصوت الحلو والجميل جداً، لكن ما أعرفه أن والدي أبلغني أنه سيكتفي بابنه، أي أنا".

هذا ويستعد المطرب لإطلاق ألبوم صغير، وكذلك أغنية خليجية، كما سيغني تتر مسلسل "العودة"، وصور الأغنية فيديو كليب وهي بعنوان "ضعف نظر"، وتعبر عن الخيانة.

وعلى الجانب السياسي أبدى الفنان تأييده للثورة في لبنان لاسترجاع الأموال المنهوبة والقضاء على الفساد، ولو أنه لم ينزل إلى الساحات، ولكن في إحدى المرات، كان ماراً بالصدفة على جسر "الرينغ" وأبدى تأييده للمتظاهرين.

وأضاف: "الآن تألفت الحكومة الجديدة، وهي حكومة تكنوقراط في جزء منها، ومن الآن فصاعداً، لن تكون السرقة علنا، لأن الشعب سيحاسب الجميع".

وأكد زين أنه لن يغادر لبنان مهما كانت الظروف صعبة، وقال: "لبنان بحاجة لنا كلنا، وأنا كمواطن لبناني أولاً، وكفنان ثانياً لن أتحرك من هنا، والذي يريد من الشعب أن يغادر، عليه أن يغادر هو".

وتطرق إلى الحادثة التي حصلت في منزل الفنانة نانسي عجرم، بمقتل شخص سوري متسلل إلى داخل المنزل برصاص زوجها، مذكرا أنه من أوائل الفنانين الذين زاروها في منزلها، وكانت تحت تأثير الصدمة ومتعبة.

موضوع يهمك أكدت مصادر أميركية سقوط صواريخ داخل سفارة واشنطن في بغداد، وفقا لمراسل "العربية".وأفاد مصدر أمني، الأحد، لوكالة فرانس... مصادر أميركية: سقوط صواريخ داخل سفارة واشنطن ببغداد العراق

وعلق: "أعتقد أن جنسية الجاني السورية هي التي أحدثت كل هذه البلبلة، أنا معروف عني بحبي لسوريا وللشعب السوري، ولكن التحليلات والتأويلات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت في جانب منها افتراء".

وتابع في ذات السياق متوجهاً لكل الدخيلين والمحللين: "ارحموا نانسي عجرم وعائلتها، وانتظروا نتائج التحقيقات. لا يجوز لأن الجاني سوري الجنسية ويعيش في لبنان أن نطلق هذا الكم من الشائعات، حتى يعلن البعض "أن السوريين مظلومون ويقتلون في لبنان"، فلنتوقف عن جلد نانسي عجرم.