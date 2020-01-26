"نجد" السعودي أفضل فيلم في مهرجان العين السينمائي

فاز الفيلم السعودي "نجد" للمخرج، سمير عارف، وبطولة حياة الفهد وإبراهيم الحربي وزهرة الخرجي وماجد مطرب بجائزة الصقر الخليجي الطويل من مهرجان العين السينمائي، الذي اختتم مساء السبت بالإمارات.

وفي مسابقة الصقر الخليجي القصير فاز فيلم (المنطقة الرمادية) للمخرج حسين جعفر حبيب، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها إلى أحمد خضيري عن فيلم (المتابعون).

أقيم حفل ختام الدورة الثانية من المهرجان في قلعة الجاهلي بحضور عدد من نجوم السينما العرب، ومنهم الكويتي طارق العلي والمصري أحمد بدير والبحريني خليل الرميثي والإماراتي ياسر النيادي.

وفي مسابقة الصقر الإماراتي القصير فاز فيلم (نيتن) للمخرج طلال محمود، بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها إلى أحمد الملا عن فيلم (أمي)، وحصلت المخرجة نائلة الخاجة على جائزة الإبداع لأفضل موهبة إماراتية.

وجاء مهرجان العين السينمائي الذي أطلق دورته الأولى في 2019 ليسد الفراغ، الذي أحدثه غياب أكبر مهرجانين كانت تقيمهما الإمارات في أبوظبي ودبي.

وكرم المهرجان في دورته الثانية التي حملت شعار (سينما المستقبل) مجموعة من الفنانين من بينهم الإماراتية مريم سلطان والإماراتي ضاعن جمعة.