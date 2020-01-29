قضية إبعاد فنانة مغربية من دبي.. أحلام تحذف تغريداتها

بعدصدور حكم بإبعاد الفنانة المغربية مريم حسين عن دولة الإمارات، الاثنين الماضي لإدانتها بتهمة هتك العرض بالرضا مع مغني "راب" في إحدى الحفلات الموسيقية، وتبرئة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي من التهم المنسوبة إليه، تدخلت الفنانة الإماراتية أحلام عبر مجموعة تغريدات بغرض الصلح بينهما، طلبت فيها من صالح الجسمي التنازل، حيث قالت في أول ردة فعل لها على الحكم: "حرام أن تسجن بنت وعندها طفلة، وكثيراً ما تم إذاؤنا، ولكن أن يصل الأمر إلى السجن.. الإنسان يجب أن يكون إنساناً، والكبر فقط لله، لقد أخذت عهداً على نفسي، ألا أتدخل في أي شيء، وهذه الإنسانة لا تربطني بها معرفة، وحتى لا أعرفها، ففي النهاية أدافع عنها حتى لا تدخل السجن، وذلك لأجل البنت البريئة"، وطلبت أحلام من صالح الجسمي في تغريدتها بأن "يكون كبيراً".

قلبك يوجعك وماتنام عزيزي ؟؟؟؟!!!!!!طيب قلبك ما يوجعك على بنت صغيره انتظر ردك العفو عند المقدره يا اخي هاذي حرمه مكسوره الجناح مب عشانها عشان بنتها الصغيره طفله تعرف شو معنى سجن ونقطه سوده في حياه الانسان يا اخي وين انسانيتكم ماتت ؟؟؟؟!!!!!! انت خلاص انتصرت وهذا اللي يهمك — A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) January 26, 2020

وتابعت: "لدي طلب منك، وأتمنى أن تأخذه بعين الاعتبارات، اترك عنك المهاترات، والحديث عن هذه وتلك، أعتقد أنه لديك أشياء أهم، وإذا لم يكن لديك حاول أن تبحث وتجدد نفسك، لتكسب ود الناس أكثر".

في المقابل، رد الإعلامي الإماراتي على أحلام وقال في عدة مقاطع فيديو بثها عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "أحلام أم فاهد تدخلت بشأن لا يعنيها وبطريقة غير مناسبة وبألفاظ لا ينبغي لها أن تكتبها الله يهديها".

كما قال "مبارك زوجك يعرف رقمي وأنا أعرفه من قبل ما يتزوجك وحسين أخوي جارك بينك وبينه 50 مترا اطلبي منه رقمي وكلميني، وبعدين إنتي حابة تدخلي يكون بالحسنى مش تدخلي عرض لأن دخول عرض لا يجوز".

وأضاف: "في النهاية لم نطلب سوى أن يقوم الشخص بالاعتذار وعدم المكابرة، ولكن قوبل حديثي بالشتم بحقي وأسرتي، وحتى حسين نفسه لم يسلم، وعلى مدار عامين، وشبه أسبوعي وأنا أشتم"، مؤكداً أنه لن "يتنازل" عن حقه.

أشكر الفنانة القديرة #احلام_الشامسي أم فاهد لتفهمك الموضوع ومسح التغريدات، لكِ مني مجدداً كل الاحترام والتقدير 🙏🌹 — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) January 29, 2020

وبعد ساعات من السجال الدائر حول هذه القضية أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام تراجعها بشأن التوسط لحل الأزمة، وحذفت بعض من تغريداتها.

بدوره، غرد صالح الجسمي بالشكر لأحلام، وقال "أشكر الفنانة القديرة #أحلام_الشامسي أم فاهد لتفهمك الموضوع ومسح التغريدات، لكِ مني مجدداً كل الاحترام والتقدير".