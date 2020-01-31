نجمة جديدة برصيف الفن والشهرة من نصيب فيفتي سينت

حصل مغني الراب الأميركي فيفتي سنت على نجمة على رصيف الفن والشهرة في هوليوود خلال مراسم استغلها لتكريم نجم كرة السلة كوبي براينت الذي قضى في حادث مروحية.

وقال "كيف لي أن اختزل كوبي لكلمة؟ الانضباط. وبكلمتين: الشغف كان يعمل بجد ولم يمكن كثيرون قادرين على إلحاق الهزيمة بكوبي براينت".

وقد توفي نجم نادي ليكرز السابق الأحد عن 41 عاما مع ابنته في تحطم مروحيته.

وقد رافق فيفتي سنت الذي هيمن على أوساط الراب في مطلع الألفية، في مراسم الكشف عن نجمته منتجون وأصدقاء له من أمثال إيمينيم ودكتور دراي.

وقال إيمينيم، مغني الراب من ديترويت، إنه في اللقاء الأول له مع فيفتي سنت أدرك سريعا أنه سيكون نجما. وأوضح "كان ذلك عائدا إلى طريقة تصرفه وأسلوبه".

ووولد فيفتي سنت، واسمه الأصلي كورتيس جاكسون، في نيويورك وهو ابتعد في السنوات الأخيرة عن أوساط الموسيقى ليركز على الأعمال والتلفزيون.

ونال النجمة رقم 2686 على رصيف الفن الشهير في كاليفورنيا، الذي يقبل عليه الكثير من السياح.