بلقيس: نقطة قوتي إتقان اللهجات

في أرشيف الفنانة بلقيس 3 ألبومات والعديد من الأغنيات المنفردة والكليبات وبلهجات متعددة.

وفي حوار خاص لها مع "العربية.نت"، أعلنت الفنانة بلقيس أنها أطلقت أغنية مغربية بعنوان "تعالى تشوف" بناء على طلب الجمهور.

وأفادت الفنانة بأنها لا تؤمن بالوراثة الفنية رغم أنها من عائلة فنية وابنة الفنان أحمد فتحي، لأن الأجيال تختلف وعلى كل أحد إثبات نفسه.

كما تابعت في سياق متصل، أنها ورثت عن والدها الصبر والعقلانية لأن الوسط الفني والظروف المحيطة قد ترهق الفنان.

تعتبر بلقيس أن نقطة قوتها تمكن بمدى إتقانها كل اللهجات في غنائها، فقد سبق وغنت باللهجات اليمنية والمغربية والخليجية عامة، حيث تعرف عليها الجمهور الخليجي من خلال أغنية "يا هوى" في بداية مشوارها في العام 2013، وبعدها أطلقت ألبومها الغنائي "مجنون"، ثم ألبومها الثاني "زي ما انا" والذي حصد جائزة أفضل ألبوم في الشرق الأوسط، ليأتي بعدها ألبومها الثالث بعنوان "أراهنكم" في العام 2017، كما أن أرشيفها مليء بالأغنيات المنفردة والكليبات التي حققت لها نجاحاً.

من جهة ثانية، تستعد بلقيس لإطلاق أغنية باللهجة الخليجية هذا الشهر بعنوان "يا قلبي توب" من ألبومها الأخير "أراهنكم".

أكدت الفنانة أن الأغنية الوطنية جزء لا يتجزأ من رسالة أي فنان عربي.

وختمت حديثها بالتطرق إلى أمومتها التي جعلت منها، كما تقول، امرأة حساسة إيجابية.