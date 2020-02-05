جنازة نادية لطفي بعيداً عن الأضواء

وقع اختيار أسرة الفنانة الراحلة نادية لطفي على مسجد المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، من أجل أداء صلاة الجنازة على جثمانها قبل أن يشيع إلى مثواه الأخير.

حيث فضلت الأسرة ألا تقام صلاة الجنازة في أحد المساجد الكبرى، وقررت أن تقام داخل مسجد المستشفى الذي كانت تعالج بداخله طيلة السنوات الأخيرة.

ذلك الأمر الذي منع وسائل الإعلام من التواجد في محيط المسجد من أجل تغطية الجنازة، وتم التقاط الصور لمشيعي الجثمان أثناء دخولهم بالسيارات إلى المستشفى.

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وتواجد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين بالإضافة إلى إلهام شاهين التي ظهر على وجهها الحزن الشديد على رحيل نادية لطفي، كما حضرت دلال عبد العزيز وسمير صبري وميرفت أمين والأب بطرس دانيال وفيفي عبده وعبد العزيز مخيون.

وفور انتهاء صلاة الجنازة شيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يقام العزاء مساء الخميس بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.