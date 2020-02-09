أهدى صديقه الذي انتحر هذه الأغنية في "ذا فويس كيدز"

انتهت مرحلة "الصوت وبس" من برنامج "ذا فويس كيدز" الذي يعرض عبر شاشة "MBC"، باكتمال الفرق الثلاثة في حلقة السبت، بعدما اختار كل مدرب 15 موهبة للمنافسة على لقب الموسم الثالث.

إلا أن الحلقة شهدت موقفا أصاب الجميع بالذهول، حينما شارك المتسابق المصري عمر عادل وقدم أغنية "ما يسوى"، وكشف في قصته عن كونه عانى من التنمر في صغره بسبب وزنه الزائد، كما أن صديق طفولته كان يعاني من التنمر بسبب أذنه.

وفي الوقت الذي قاوم فيه هو التنمر، لم يتمكن صديقه من مواجهة الأمر وانتحر بعدما ظل لفترة طويلة حبيسا لغرفته، إلا أنه لم يتمكن من احتمال ما يحدث له.

وبعد أن وقع اختيار الطفل المصري على فريق حماقي من أجل الانضمام له، أكد حماقي أنه يتمنى أن يكون لديه صديق مثل عمر الذي ظل وفيا لصديقه الذي فقده في طفولته وقدم من أجله هذه الأغنية.

واستغل عاصي الحلاني المناسبة موجها رسالة للجميع بالكف عن التنمر، مشيرا إلى أنه على الجميع أن يكونوا على وعي بهذا الأمر، وأن يتوقفوا عن إيذاء أي شخص بهذه الطريقة.