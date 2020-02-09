تحصد ملايين المشاهدات.. "بنت الجيران" بالمركز الثاني عالمياً

لا صوت يعلو فوق صوت أغنية "بنت الجيران" التي أطلقها الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال قبل نحو شهرين، واستطاعت أن تسحب البساط من تحت أقدام الجميع بما تحققه من نجاحات.

الأغنية التي تمكنت من حصد مشاهدات وصلت إلى 74 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وصل عدد المشتركين في القناة الخاصة بشاكوش إلى مليون مشترك وحصل على الدرع الخاصة بالموقع الشهير.

فيما كانت المفاجأة تأتي من قبل رجل الأعمال الشهير "إيلون ماسك"، الذي نشر تغريدة يعرب فيها عن سعادته بوصول التراك الغنائي الخاص به إلى المركز الثامن عالميا عبر موقع "ساوند كلاود" ونشر صورة القائمة.

لتأتي المفاجأة في كون القائمة تضم أغنية "بنت الجيران" لكنها جاءت في المرتبة الثانية عالميا، بعدما حصدت مرات استماع في ذلك الأسبوع اقتربت من الـ 5 ملايين.

وجاء إجمالي عدد مرات الاستماع إليها عبر "ساوند كلاود" ليتجاوز الـ 47 مليونا، والأرقام في ازدياد مستمر بسبب ما تحققه الأغنية من نجاح.

وفي تعليقه على ما يحدث، أكد حسن شاكوش في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر" أنه كان نائما وفوجئ باتصالات كثيرة تصله من أصدقائه ليخبروه أن أغنيته جاءت في المركز الثاني عالميا.

وأشار إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى دعوات والديه، وأنه وزميله كانت لديهما الرغبة في تقديم أغنية جيدة تمثل الفن الشعبي وتجد ترحيبا من كل أفراد الأسرة.

حسن شاكوش الذي كان لاعبا لكرة القدم بنادي الإسماعيلي المصري، قرر ترك مجال الكرة نظرا لعدم حصوله على مقابل مادي مناسب، وقرر أن يحترف الغناء بعدما تقدم إلى امتحان نقابة الموسيقيين من أجل الحصول على عضويتها.