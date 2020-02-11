مفاجأة.. محمد رمضان: الطيار يطلب 9.5 مليون جنيه تعويضاً

تطورات جديدة تشهدها أزمة الفنان المصري محمد رمضان والطيار المصري أشرف أبو اليسر، الذي تسبب الفيديو الذي نشره رمضان من قبل وهو داخل الطائرة في سحب رخصته المهنية وإيقافه عن العمل مدى الحياة.

هجوم كبير تعرض له رمضان طيلة الأيام الماضية من الجمهور، الذي رأى أن الفنان تخلى عن الطيار رغم أنه كان السبب الرئيسي فيما حدث له.

ونشر رمضان فيديو يوضح فيه للجمهور ما حدث، مشيرا إلى كونه تواصل مع صديق له في شركة طيران خاصة من أجل توفير عمل للطيار المصري.

وبالفعل تلقى رمضان ردا من صديقه الذي رحب بالأمر، وطلب منه الحصول على السيرة الذاتية الخاصة بالطيار، وكلف رمضان، مدير إحدى شركات الإنتاج الغنائي أن يتواصل مع الطيار للحصول على سيرته الذاتية.

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إلا أن الطيار المصري أخبر رمضان عن طريق شركة الإنتاج أنه لن يتمكن من العمل في الشركة أو في أي مكان آخر بسبب سحب الرخصة الخاصة به.

وفوجئ رمضان بالطيار يرسل المحامي الخاص به ليجلس مع مدير حسابات الفنان.

وأكد محامي الطيار أن موكله يرى أن الحل الذي يرضيه هو الحصول على تسوية مالية، وأخبره بأنه يتبقى له ثلاث سنوات قبل بلوغ سن المعاش بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة.

وطالب محامي الطيار بحصول موكله على 9 ملايين ونصف المليون جنيه مصري، وهو الأمر الذي وضعه رمضان أمام جمهوره، تاركا لهم الحكم، ومتعهدا بتنفيذ المطلب إذا رآه الجمهور عادلا.