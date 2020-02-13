كاظم الساهر يرمي شاله لجمهور الرياض.. وليلى: قام حظي

أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر، الأربعاء، حفلاً غنائياً ضخماً من على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، قدم فيه باقة من أشهر وأجمل أغانيه.

ورغم برودة الجو في العاصمة السعودية، فقد نشر الساهر الدفء في المكان بكلماته وألحانه وصوته العذب فيما شاركه الجمهور في الغناء واختيار الأغنيات.

هذا وتداولت مواقع التواصل مقاطع مصورة من حفل القيصر الذي شهد حضوراً جماهيراً كبيراً، وفي أحد الفيديوهات قال لأحد من جمهوره "شو تحتاج الشال؟ أعطيكم الشال هسه هسه"، في إشارة إلى شدة برودة الطقس.

وعلى وقع أغنية "قولي أحبك"، تخلى الساهر عن شاله ورماه على الجمهور، فيما علت الصرخات، لتحظى به فتاة تحمل اسم ليلى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث نشرت صورة وهي تحمل شال صاحب "أنا وليلى".

اليوم قام حظي في حفلة #كاظم_الساهر_في_الرياض

رمى سكارفه و صار لي ♥️ pic.twitter.com/HoUAcyEDjl — ليلى ♐️ (@En_lioo) February 12, 2020

وكتبت ليلى في تغريدة "اليوم قام حظي في حفلة كاظم الساهر في الرياض، رمى سكارفه (الشال الخاص به) وصار لي".

إلى ذلك، أعرب الفنان كاظم الساهر في تصريحات صحافية، عن سعادته بالتواجد بين الجمهور السعودي، قائلاً: "شكراً للشعب السعودي ولرئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ (..) سعيد بتواجدي على المسرح".

وتابع الفنان العراقي: "إن شاء الله سنقدم ليلة تسعد الجمهور رغم البرد الشديد (..) إن شاء الله ندفّي المسرح بالموسيقى والإحساس الحلو".

هذا وغادر كاظم الساهر بعد الحفل إلى جدة التي ستشهد حفلًا آخر مساء اليوم الخميس 13 فبراير.