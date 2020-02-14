شويكار للعربية.نت: لم أعتزل الفن.. ويؤسفني انتشار البلطجة بالفن

شائعات كثيرة انتشرت حول تدهور صحة الفنانة شويكار واعتزالها الفن في الفترة الأخيرة.

وفي حوارها مع "العربية.نت" تحدثت شويكار عن حقيقة أزمتها الصحية وهل اعتزلت الفن بالفعل أم لا، وكيف تقضي وقتها في السنوات الأخيرة.

كما كشفت عن رأيها في الفن حاليا وما تردد عن عودتها الفنية.

*ترددت أنباء عن مرورك بحالة صحية سيئة في الفترة الأخيرة فما صحة الأمر؟

**منذ فترة فعلا مررت بأزمة صحية حيث كنت أعاني من مشاكل في الحوض أثرت على الحركة وتعالجت من المشكلة وسافرت، والآن أنا بوضع صحي أفضل كثيرا وأتحسن مع الوقت.

والحمد لله أمارس حياتي الطبيعية ولا صحة لما تردد عن نقلي للعناية المركزة وما شابه ذلك.

*كانت هناك ردود أفعال كبيرة بسبب خبر تدهور صحتك فما وقعها عليك؟

**رغم أني أكره الشائعات ولا أحب أن تصبح حياة الفنان عرضة للقيل والقال، لكن بمجرد معرفة الناس أن صحتي في وضع حرج فوجئت بحب كبير جدا أكبر من أي حب وجدته في حياتي، وشعرت بسعادة كبيرة جدا من ردود الأفعال سواء من الناس أو الصحافة أو الزملاء من نجوم الفن.

وهذا التصرف جعلني أشعر بأن حب الناس لا يقدر بثمن، ولهذا رغم عزلتي قررت أن أخرج لأقول للناس أن يطمئنوا وأنني بخير.

*وماذا عن قرارك الاعتزال هل مازال مستمرا؟

**أنا لم أعتزل يوما وإن كنت قررت البعد لفترة بسبب ظروف ما فهذا ليس اعتزالا، وأنا لا أحب هذه الكلمة أبدا، وأشعر أنها ثقيلة على أي فنان. أنا إنسانة تحب فنها ولا يمكن أن أعتزل، بالعكس سأعود للتمثيل بمجرد أن تتحسن حالتي الصحية بشكل كامل، وأستطيع الوقوف أمام الكاميرا، وفي نفس الوقت أجد دورا جيدا ومناسبا يحمسني للعودة وأقدم من خلاله رسالة معينة.

*وما هي الرسالة التي تنوين تقديمها في حالة عودتك؟

**أتمنى تقديم شيء عن قيمة الأسرة والترابط العائلي والمبادئ والتراحم، فقد قلت هذه الأعمال بشدة، وأنا أقول إن مشاكل المجتمع في معظمها سببها نقص الحب وعرض العنف والبغض والصراعات على الشاشة.

*في ظل سيطرة نجوم شباب كثيرين على الشاشة هل تقبلين المشاركة في أعمالهم ولو بدور صغير؟

**ليس لدي أي مشكلة في التمثيل مع كل هؤلاء النجوم، فأنا أعتبرهم جميعا أولادي. والموضوع ليس قصة حجم ومساحة، ولكن فكرة أن يكون الدور صغيرا تخضع لحسابات كثيرة، أهمها أن يكون الدور مؤثرا ويقدم قيمة، ومع ذلك تهمني المساحة أيضا لأني لن أظهر بشكل لا يتناسب مع تاريخي، وأن يكون التواجد والمساحة تليق بتاريخي.

*تردد أنك كنت غاضبة من المخرج خالد يوسف بسبب فيلم "كلمني شكرا" الذي لم يظهرك فيه بشكل جيد، فهل هذا حقيقي؟

**لا بالطبع غير حقيقي بالمرة، ولم أقل إنني غضبت من خالد يوسف أو أكره دوري في فيلم "كلمني شكرا"، فكل هذه شائعات غريبة لدرجة أن البعض قال إنني اعتزلت بسبب هذا الفيلم، وكل هذا هراء لا معنى أو صحة له.

*لماذا لم تتواجد ممثلة بعدك خاصة في الجيل الجديد تشبهك من حيث الأنوثة والنعومة في الأداء الذي ميزك لدرجة أن فؤاد المهندس لقّبك بـ"البسكوتة"؟

**لا أعلم ولا أستطيع أن أشكر نفسي، ويمكن أن تسألوا الناس، وربما أنا تميزت عن غيري وربما لكل عصر آذان كما يقال، لكن الحمد لله أنني على الأقل لم أشبه أحدا.

ولكن عموما في رأيي كل ممثلة لها ميزات خاصة وشكل خاص، وربما كان الوقت الذي ظهرت فيه ونوعية الأعمال كانت مختلفة، ووضعتني في منطقة أخرى.

*مَن أبرز الممثلات في الجيل الجديد التي ترينها مميزة بالفعل وتشيدين بأدائها؟

**هناك ممثلات رائعات وفنانات بمعنى الكلمة وأعتبرهن ملكات في السينما مثل هند صبري ومنى زكي ومنة شلبي. ويعجبني ذكاؤهن وتميزهن في أعمالهن وطريقة اختيار الأدوار والشخصيات، وهن على قدر كبير من الموهبة والاجتهاد والمسؤولية، واستطعن تحقيق نجومية في أعمال درامية وسينمائية جادة وتهم الناس.

*ومن هن الممثلات الأهم بالدراما من وجهة نظرك حاليا؟

**بالنسبة للدراما أو السينما فالفنانة يسرا موهبة استثنائية في الفن العربي كله، وهي فنانة متطورة وموهوبة ومبدعة وذكية، وربما هي الأكثر قدرة على التميز عبر أكثر من عصر.

وفي الدراما أيضا لابد أن أذكر الفنانة سوسن بدر، وهي أميرة الدراما العربية من وجهة نظري، وأنا من أشد المعجبين بأدائها الفني.

*عاصرت أهم نجوم السينما الرجال في الماضي فمن هم النجوم الرجال في السينما الذين ترينهم ذوي بصمة خاصة؟

**يعجبني جدا الكثير من النجوم الشباب وأعتبرهم أصحاب مدارس فنية ونقلوا السينما ربما لمنطقة أفضل من أيام زمان، ويعجبني أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وأحمد عز.

*كيف ترين الفن حاليا وهل تغير عن الزمن الفائت؟

**الفن اليوم جيد على مستويات كثيرة، لكن يزعجني توصيل رسائل سامة للناس عبر الفن، مثل البلطجة وفقدان معايير الاحترام، ونشر الطمع والجشع بين الناس عن طريق أعمال درامية وسينمائية، وإظهار المادة كأنها كل شيء مثلما حدث مثلا في مسلسل "الطوفان" الذي قتل الأولاد أمهم ليحصلوا على الأموال. وهذا ما أراه تغيرا غير مقبول في الفن وأتمنى أن يتغير.

*كيف تقضين الوقت في فترة ابتعادك عن الفن؟

**أتابع مثل الجميع شاشات التلفزيون من بيتي، فأشاهد بعض المسلسلات والأفلام السينمائية ونشرات الأخبار، كما أفضل أن أكون معظم الوقت بالبيت ويزورني الأهل والأقارب والأصدقاء المقربون.