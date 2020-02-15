شاهد.. لماذا استعانت نجوى كرم بمروحية بعيد الحب؟

استعانت بطائرة .. هكذا احتفلت «نجوى كرم» بعيد الحب ..! 👇



نجوى كرم تفاجئ الجميع في عيد الحب وتمطر سماء بيروت بأوراق حمراء تنشر الحب والمحبة عبر وسم #لبنان_بقلبنا.

@najwakaram#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/OwjqpJLVuO — صحيفة الرؤية (@Alroeya) February 14, 2020

احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بعيد الحب على طريقتها الخاصة من دون أن تنسى محبيها. إذ قامت باستئجار طوافة حلقت فوق ساحة الشهداء في العاصمة بيروت.

ورمت الطوافة مناشير بمناسبة عيد الحب كُتب عليها من جهة: "عيد حب سعيد 2020!"

كما كُتب من الجهة الأخرى: "#لبنان_بقلبنا نجوى كرم".

مؤيدة للحراك

وكانت الفنانة نجوى كرم تحدثت لـ"العربية.نت" عن الوضع في لبنان، وأكدت أنها مع الحراك الذي يحقق التطور للشعب وينقله إلى مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية أفضل.

كما كشفت الفنانة أنها لا تملك أهدافا سياسية في حياتها أبدا، مناشدة الوزيرات الجديدات في الحكومة إدارة البلد بالشكل الصحيح، لأن الوطن يحتاج في هذه الفترة إلى مخلصين، وإلى قرارات تنقذه من التدهور والانهيار الاقتصادي، حسب تعبيرها.

وأعلنت نجوى أنها لم تتمكن من إصدار أغنياتها هذه الفترة بسبب الأوضاع الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان، كما أكدت أنها لا تنوي إحياء حفلات في شهر فبراير/شباط الحالي.