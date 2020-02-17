أمام القضاء.. الطيار يطالب محمد رمضان بـ25 مليون جنيه

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الاثنين، تأجيل دعوى قضائية مقدمة من الطيار الموقوف أشرف أبواليسر، ضد الفنان محمد رمضان والتى يطالب فيها بتعويض بمبلغ 25 مليون جنيه، لجلسة الأربعاء 26 فبراير لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا، بحسب ما نقلته "اليوم السابع".

وكان الفنان المصري قد تسبب بإيقاف أبواليسر عن العمل مدى الحياة بعد نشره فيديو وهو داخل قمرة الطائرة، في مخالفة صريحة لقوانين السلامة الجوية.

موضوع يهمك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة للطيار أشرف أبواليسر، الموقوف بسبب أزمة الفنان المصري محمد رمضان، وهو... طيار أزمة محمد رمضان يظهر مع عمرو دياب ودينا الشربيني سوشيال ميديا

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو وهو يقود الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

هذا وكانت سلطة الطيران المدني، سحبت رخصة الطيار أشرف أبواليسر مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، إضافة لسحب رخصة مساعده لمدة عام، وذلك بعد تداول فيديو لمحمد رمضان وهو داخل قمرة القيادة ويجلس على كرسي الطيار وكأنه يقود الطائرة أثناء رحلته إلى السعودية.

جاء ذلك بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من الطيار الذي خرج عن صمته، وكشف أن رمضان كان سببا في إيقافه عن العمل مدى الحياة، ليرد بعدها الفنان المصري ويقول إن الطيار طلب منه 9 ملايين جنيه، لينفي الطيار ذلك، مؤكداً أن ما حدث مخالف للحقيقة.