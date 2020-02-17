شاهد مغنياً شهيراً تغلبه الدموع على المسرح.. ويعتذر

بشكل مفاجئ أوقف إلتون جون حفلة موسيقية في نيوزيلندا واعتذر من الحاضرين، موضحاً لهم أنه يعاني من التهاب رئوي.

وجهد النجم البريطاني، البالغ من العمر 72 عاماً، للغناء مساء الأحد أثناء جلوسه إلى البيانو خلال هذه الحفلة التي نظمت في استاد ماونت سمارت في أوكلاند، والتي كانت ضمن جولة عالمية للمغني.

وبعدما فحصه طبيب بسماعة طبية، أدى أغنيتين إضافيتين قبل أن يتوقف في منتصف الحفلة، والدمعة في عينيه، ويقول للجمهور بلهجة متعبة: "لا أستطيع الغناء، لقد فقدت صوتي... علي الذهاب، أنا آسف حقاً".

كما أظهرت لقطات فيديو جون في بذلة زرقاء داكنة واضعاً نظارتين كبيرتين وواقفاً إلى جانب البيانو بلا قوة، ليغادر بعدها المكان بمساعدة أعضاء فريقه فيما هتفت الحشود لدعمه.

إلى ذلك كتب على حسابه في "تويتر": "شخّصت إصابتي بالتهاب رئوي في وقت سابق من اليوم، لكنني كنت مصمماً على تقديم أفضل عرض ممكن لكم".

ومن شأن هذا الالتهاب الرئوي أن يسبب التهابات خفيفة في الجهاز التنفسي.

I want to thank everyone who attended the #EltonFarewellTour gig in Auckland tonight.



I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. pic.twitter.com/5hBSJNqWl1 — Elton John (@eltonofficial) February 16, 2020

يذكر أن إلتون جون في نيوزيلندا في إطار جولته العالمية "فيرويل يلو بريك رود" التي بدأت عام 2018، ومن المقرر أن تنتهي أواخر هذا العام في لندن.

وتعتبر هذه الجولة التي تشمل مئات الحفلات حول العالم، الفرصة الأخيرة لرؤية المغني قبل تقاعده.

كما من المقرر أن يحيي جون حفلتين في أوكلاند يومي الثلاثاء والخميس قبل السفر إلى أستراليا لتقديم سبع حفلات أخرى.

وقال المتعهد المسؤول عن الحفلات في أستراليا ونيوزيلندا، تشاغ إنترنتيمنت، إن النجم يستريح، وإن الحفلات ستقام كما كان مخططاً له.