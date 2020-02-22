"الأصدقاء" إلى الأضواء مجدداً.. بأجر مرعب

بعد أشهر من الشائعات حول عودتهم إلى الشاشات مرة أخرى، يعود نجوم المسلسل الأميركي الشهير "الأصدقاء" إلى الأضواء من جديد.

فقد ذكرت أكبر الشبكات التلفزيونية الأميركية "وارنر ميديا" أنها بصدد جمع ممثلي "الأصدقاء"، لتصوير حلقة جديدة.

كما أكد أبطال "الأصدقاء" على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي تصوير حلقة جديدة.

ونشر نجوم المسلسل، جينيفر أنيستون (رايتشل) وكورتني كوكس (مونيكا) وليزا كودرو (فيبي) وماثيو بيري (تشاندلر) ومات لو بلان (جوي) وديفيد شفيمر(روس)، على حساباتهم في "إنستغرام" صورة تجمعهم مرفقة بتعليق "هذا يحدث..".

"الأمر رسمي"

في الوقت نفسه، أكدت قناة "إتش بي أو ماكس" التي ستعرض حلقة خاصة من المسلسل الشهير لمناسبة إطلاقه في مايو/أيار ببيان رسمي لها الخبر جاء فيه: "إن الأمر رسمي!".

إلى ذلك أضافت هذه المنصة التابعة لمجموعة "وورنر ميديا" أنه "بعد 15 عاماً وتسعة أشهر وعدد لا يحصى من الطلبات من متابعي المسلسل في أنحاء الكوكب (...) سيجتمع طاقم العمل من جديد لتقديم حلقة حصرية"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

موضوع يهمك كشفت دراسة علمية جديدة أن تناول وجبة إفطار كبيرة يمنع السمنة ويساعد في إنقاص الوزن، كما أنه يحمي الأشخاص من ارتفاع نسبة... لإنقاص الوزن.. عليك بإفطار كبير! صحة

وكتب المسؤول في "إتش بي أو ماكس" كيفن ريلي: "بعد 15 عاماً بين روس ومونيكا وتشاندلر وفيبي وجوي ورايتشل.. سنعيش وقتاً يجتمع فيه الأصدقاء والمشاهدون في الوقت الفعلي، ونعتقد أن هذه الحلقة الخاصة ستعيد إحياء تلك الأجواء".

2.5 مليون دولار

كما نقل موقع "فراييتي" المتخصص عن مصادر مقربة من العمل، أن كل ممثل سيتقاضى 2.5 مليون دولار على الأقل لمشاركته في هذه الحلقة التي ستصور، بحسب قناة "إتش بي أو ماكس"، في استوديوهات "وونر براذرز" حيث صور المسلسل في بوربانك قرب هوليوود.

يذكر أن مسلسل "الأصدقاء" من أشهر المسلسلات التي غزت الشاشات الأميركية والعالمية، وحصد نجاحاً غير مسبوق، ونسبة مشاهدة بالملايين، بدأ بثه للمرة الأولى على قناة "إن بي سي" الأميركية في الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول 1994 واستمر على مدى 10 مواسم، وصورت آخر حلقة منه عام 2004، لتسدل بعدها الستارة على أفضل ما قدمته الكوميديا الأميركية.

وكانت "إتش بي أو ماكس" قد قررت الدفع بـ85 مليون دولار سنوياً على مدار خمس سنوات من أجل حقوق بث مسلسل "الأصدقاء"، بعد أن كانت "نتفلكس" قد دفعت مبلغاً يتراوح بين 80 و100 مليون دولار لإبقاء المسلسل على منصتها حتى آخر العام الماضي.