بسبب عمرو دياب.. هؤلاء يهاجمون محمد رمضان

يبدو أن الفنان المصري محمد رمضان على موعد مع الأزمات، ورغم انشغاله بأزمته مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر على خلفية ظهوره بصحبته في كابينة الطائرة.

إلا أن أزمة جديدة تلوح في الأفق بينه وبين عمرو دياب، بعدما تحدث رمضان في ظهوره مساء السبت عبر التلفزيون المصري عن نجاحاته الغنائية وحصوله على جائزة تتعلق بكونه المطرب الأكثر جماهيرية في إفريقيا.

كما تطرق إلى أن هناك محاميين لمطرب شهير، أحدهما يتولى الدفاع عن الطيار الموقوف، والآخر يلاحق رمضان بدعوى تطالب بمنعه من الغناء.

هذا الأمر كانت له توابعه، وقام المحامي أشرف عبد العزيز، الذي يقاضي رمضان ويطالب بمنعه من الغناء، بإصدار بيان ليرد فيه على رمضان وما قاله في التلفزيون المصري.

وشدد عبد العزيز على أنه محام لعدد كبير من نجوم الفن والرياضة في مصر، وكشف أنه قاضى رمضان منتصف العام الماضي وحُكم على الأخير بغرامة 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت.

من جانبه، رد الشاعر تامر حسين على ما قاله رمضان، خاصة وأن حسين قدم للفنان دياب الكثير من الأغنيات في ألبوماته الأخيرة وكان له نصيب الأسد.

وعبر حسابه على "فيسبوك" كتب تامر: "الحقيقة أنا مش عارف احنا بقينا نستحل نتهم الناس بالباطل ازاي؟.. وهل يعقل راجل متربع على قمة الغناء 30 سنة ومطرب وبيغني ويسلطن ومواكب ومتطور وشايل صناعة بحالها على كتفه ومشرف مصر بقاله سنين.. مش بيقول "راب" ولا دخيل على الشغلانة هيفكر يمنع ممثل أو مؤدي من الغنا أو هيحاربك مثلا؟".

وطلب الشاعر الغنائي من الجميع أن يتقوا الله ويتحدثوا بكلام منطقي لأن الجمهور لن يتعاطف مع هذا الكلام الخارج عن المنطق، مستشهدا برد محامي دياب، عبد العزيز.

ووجه حسين رسالته إلى رمضان: "ياريت يا أستاذ ياللي بتتهم الناس بالباطل، نحافظ على رموزنا الحقيقيين والمؤثرين بالإيجاب، ونجومنا الكبار الفاضلين لينا.. عشان لما حضرتك تبقى ناجح 30 سنة على التوالي نتشرف بيك وبإنجازاتك وبسيرتك، ونقف ضد اللي يمسك بكلمة".

فيما كان رد الملحن عمرو مصطفى بقوة على رمضان، بعدما استعان بكلمات الشاعر حسين، وأضاف عليها أن رمضان يستطيع أن يطلق على نفسه لقب "نمبر وان" في التمثيل طالما أن زملاءه يتجاوزون عن مثل هذه الأمور، إلا أنه عند الغناء والموسيقى عليه الصمت.

واعتبر مصطفى أن دياب خط أحمر، وقال إن رمضان لا يستطيع أن يفرق بين السلم الموسيقي وسلم المنزل، على حد تعبيره.

وبدوره شارك الموزع نادر حمدي عضو فريق "واما" في النقاش، وأكد أن دياب نجم كبير ليس في مصر فقط وإنما في الوطن العربي، ومن غير المنطقي أن نشوه رموزنا الفنية.