نانسي عجرم لـ"العربية.نت": انتظروا ألبومي الجديد في الصيف

تتابع الفنانة نانسي عجرم نشاطها الفني، وهي منهمكة حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد، عادت مؤخراً من القاهرة بعد إحيائها حفل عيد العشاق.

وشارفت الفنانة، نانسي عجرم، على الانتهاء من تسجيل معظم أغنيات ألبومها الجديد والمقرر إصداره في فصل الصيف، وكانت قد أحيت حفل عيد العشاق في مصر بحضور جمهور حاشد أبدى حماساً وتفاعلاً واضحين مع أغنياتها القديمة والجديدة.

وأكدت أن علاقتها جيدة جداً بالأغنية الخليجية وأكبر دليل على ذلك أرشيفها الغنائي، الذي يتضمن العديد من الأغنيات بتلك اللهجة كأغنية "مشتاقة ليك"، وهي تحرص على أن يتضمن كل ألبوم لها أغنيتين خليجيتين، وتستمتع بسماع هذه الأغنيات وهي قريبة من قلبها.

وأعربت نانسي عن سعادتها الكبيرة لمشاركتها في برنامج "ذا فويس كيدز" بموسمه الجديد، معتبرة أن المواهب رائعة والأطفال مميزون، واصفةً علاقتها مع كافة المدربين بالممتازة والعفوية.

وقالت إنها تحب كل الأغنيات التي تختارها وتغنيها، لكن بعض الأغنيات تحظى بتفضيل الجمهور أكثر من غيرها، فهي لا تنسى مثلاً نجاح وانتشار أغنية "آه ونص" والبصمة التي تركتها لدى الجمهور.

وتطرقت في حديثها إلى بناتها الثلاث فقالت إن علاقتها ممتازة معهن وتعيش الأمومة بأفضل وجوهها، فهي تهتم بكل تفصيل صغيراً كان أم كبيراً، وتعيش كأي أم تهتم بدراستهن ونشاطاتهن اليومية.

وتابعت في ذات السياق أنها تلعب وتغني معهن وتستمتع معهن بتفاصيل حياتها اليومية، لكن ما زال الوقت مبكراً لمعرفة ما إذا كانت أي واحدة منهن تهوى المجال الفني أو ما إذا كانت تودّ خوضه، لكن ما تعرفه أنها ستشجع كل واحدة منهن على دخول المجال الذي تحبه وتريده.