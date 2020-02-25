بعد وفاته.. الكشف عن كواليس لقاء مبارك بطلعت زكريا

علاقة خاصة جمعت الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بالفنان الراحل طلعت زكريا، حيث كان الأخير يحظى بمكانة مختلفة لدى الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أصر على دفع تكاليف علاج الفنان المصري حينما مر بأزمة صحية شديدة قبل سنوات.

وبعد الإعلان عن وفاة مبارك، عن عمر يناهز الـ 92 عاما، قررت إيمي طلعت زكريا ابنة الفنان الراحل، أن تسرد كواليس اللقاء الذي جمع والدها بالرئيس الراحل.

ونشرت عبر حسابها على "انستغرام" صورة اللقاء الذي جمع الثنائي وكتبت تحت عنوان "رد الجميل" كواليس ما حدث، مشيرة إلى أن الرئيس الأسبق وقف إلى جوار والدها وأعاده إلى مصر بعد رحلة علاج طويلة في باريس.

وحينما تماثل للشفاء، تلقى اتصالا من الرئيس مبارك سأله فيه "نفسك في إيه يا طلعت؟"، فما كان من الفنان الراحل إلا الرد قائلا "إني أشوفك يا ريس".

موضوع يهمك توفي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاماً، وقد أكدت أسرته نبأ وفاته.وذكرت مصادر مقربة من... وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن 92 عاماً مصر

وبعد مرور عام على هذه المكالمة الهاتفية، تلقى طلعت زكريا اتصالا من مكتب الرئاسة وأخبروه بأن الرئيس حدد له موعدا من أجل لقائه، مؤكدة أن والدها في هذه الليلة لم يتمكن من النوم.

وحينما استقبله الرئيس مبارك باغته قائلا "انت جاي تقابل رئيس جمهورية يا طلعت.. مش لابس بدلة ليه؟.. جاي بقميص وبنطلون!"، فأجابه زكريا قائلا "من كتر التوتر يا ريس معرفتش ألبس ايه"، وتبادلا بعدها الحديث الضاحك.

وكشفت ابنة طلعت زكريا أن أسرتها حتى الآن مازالت على تواصل مع علاء مبارك نجل الرئيس الراحل، حيث يحرص دائما على الاطمئنان عليهم، بعد وفاة والدها في أكتوبر الماضي.