كارول سماحة تتورط مع الشرطة في فرنسا.. وتكشف السبب

كمان بفرنسا شاغلة العالم؟ https://t.co/P08KhpzaNP — Mona Tayeh (@monatayeh8) February 29, 2020

بينما كانت الفنانة اللبنانية تصور إحدى المشاهد لأغنيتها الجديدة "مش هعيش" في فرنسا، تحول الشارع أسفل المبنى إلى مسرح مكتظ بالمارة. ولم تنتبه سماحة لتحول الشارع إلى هرج ومرج وأكملت تصوير الأغنية، إلى أن فوجئت بوصول الشرطة إلى المنزل حيث تصور المشاهد.

وبدأت الشرطة تحقق معها حول سبب محاولتها الانتحار، لتكتشف أن المارة اعتقدوا أنها تحاول رمي نفسها من على الشرفة أثناء تأديتها لمشهد درامي، فسارعوا إلى طلب الشرطة.

تغريدة توضح

ونشرت كارول مقطع فيديو على "تويتر" مع تغريدة جاء فيها: "من فرنسا، ‏تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع ‏باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الانتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية ودخل ‏أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق".