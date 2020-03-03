محمد هنيدي عن أحمد السقا: "بيزود همومي"

هنأ الفنان الكوميدي محمد هنيدي، زميله أحمد السقا بعيد ميلاده بطريقة كوميدية، حيث نشر هنيدي فيديو عبر حسابه على تيك توك، قال من خلاله "أنا عاوز أقول حاجة للتاريخ.. مهما كان جوايا هموم مجرد ما أقعد مع السقا.. بتزيد همومي أكتر".

من جهته رد السقا بشكل كوميدي هو الآخر، من خلال تويتر قائلا: "أنا هزودها بقي بجد ياهنيدي وهتشوف أيام ماي علم بيها إلا ربنا اصبر اصبر".

وأضاف السقا في إشارة إلى دوره في فيلمي "همام في أمستردام" و"صعيدي في الجامعة الأميركية" مع محمد هنيدي: "فاكر يا معلم وقفت جنبك إزاي في همام؟ وياما ساعدتك في صعيدي وكنت جدع معاك! اتفرج بقي اللي جاي".

ويغيب أحمد السقا عن دراما رمضان المقبل بعدما قدم العام الماضي مسلسل "ولد الغلابة"، بينما ينشغل هذه الفترة بتصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "العنكبوت" المقرر طرحه في دور العرض بموسم عيد الفطر وتشاركه البطولة منى زكي.