كورونا يؤجل مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي تأجيل انطلاق دورته الافتتاحية بمدينة جدة السعودية، التي كان من المقرر إقامتها، خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس/آذار الجاري، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية في السعودية.

وأكدت إدارة المهرجان أنها حريصة على صحة وسلامة الضيوف والجمهور، حيث تم تأجيل المهرجان، إلى وقت لاحق، سيتم تحديد ميعاده خلال الفترة المقبلة.

كما كان من المقرر أن يجتمع روّاد صناعة السينما وعشّاق الأفلام في جدة لتبادل الأفكار والآراء، ومناقشة آفاق التغيير والتجديد التي تحملها برامج المهرجان ومبادراته.

وقد تم اختيار شعار "تغيير السيناريو" ليعكس لحظة التحوّل التي ولد فيها المهرجان، وقدرة السينما على التوثيق والاستجابة لهذه التحوّلات الاجتماعية.