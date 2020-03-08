أمل بوشوشة للعربية نت: "جميل وبثينة" خطوة مفصلية بمسيرتي الفنية

شاركت الممثلة أمل بوشوشة في مسرحية جميل بثينة مع فرقة كركلا، حيث جسدت دور بثينة، وتم عرض المسرحية في السعودية، عن ذلك وغيره من الأخبار حدثتنا في هذا الحوار الذي خصت به العربية.

عبرت أمل بوشوشة عن كامل سعادتها لمشاركتها في هذه المسرحية مع فرقة كركلا وفي السعودية، حيث جسدت دور بثينة، فرقصت وغنت ومثلت من خلال استعراض غنائي، وهي تعتبر هذا العمل كاملاً متكاملاً.

وتعتبر هذه الخطوة مفصلية في مسيرتها الفنية، خصوصاً أن المسرحية التي تتحدث عن زمنٍ مضى عُرضت في منطقة العلا، وقالت بوشوشة إنها فخورة بعرض المسرحية في السعودية.

وتحدثت بوشوشة عن الانفتاح الذي تشهده المملكة فوصفته بالخطوة الإيجابية "خاصةً بعد فتح أبوابها أمام النشاطات الفنية الهادفة التي أبرزت وجهاً آخر للسعودية لم نكن نعرفه"، وشكرت وزارة الثقافة السعودية على ما وصفته باللفتة الرائعة.

واكتشفت خلال تواجدها في المملكة أن شعبها "مضياف وطيب استقبلنا بحفاوة، وفعل السعوديون المستحيل كي نكون مرتاحين".

وقالت لـ"العربية.نت" إنها ستبدأ قريباً بتصوير مسلسل رمضاني بعنوان "النحات"، وقد أحبّت النص "فالعمل جديد ومختلف بكل تفاصيله" وحتى لناحية دورها فيه، وما شجعها أيضاً أنها ستشكل ثنائية مع الممثل باسل خياط الذي تعتبره من أهم النجوم في العالم العربي كفطرة وموهبة في التمثيل.

ورأت أمل بوشوشة أن كل عمل درامي قدمته كان له صداه، وكل عمل كان يكمل ما سبقه، فمسلسل "الأخوة" مثلاً سجّل نجاحاً وانتشاراً واسعين لأنه، برأيها، ضم نخبة من الممثلين في لبنان ومصر وسوريا. كما أنها تعتبر تجربتها في الدراما المصرية ناجحة من خلال مسلسل "أبو عمر المصري".

وأوضحت أن عائلتها تأتي في المقام الأول، والتمثيل في المقام الثاني، وهي تشرف على كل شيء في منزلها، وتهتم بكل التفاصيل كزوجة وأم، كما أنها تطبخ بنفسها.