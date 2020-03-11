"غسل وشك يا قمر".. فنانة لبنانية توعي من كورونا

شاركت الفنانة اللبنانية داليدا خليل الحملات التوعوية في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد (Covid- 19)، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو نشرته على حسابها في تويتر وهي تقوم بغسل يديها مرددة أغنية "غسل وجّك يا قمر".

وظهرت الفنانة في المقطع وهي تقوم بغسل يديها وقد أرفقت الفيديو بعبارة كتبت باللهجة اللبنانية: "غسلوا إيديكن لمدة 20 ثانية ع القليلة لتحموا حالكن".

يشار إلى أن لبنان كان سجّل، الأربعاء، ثاني حالة وفاة بالفيروس المستجد، وأول حالة شفاء أيضاً، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابة المسجلة إلى 61 حالة، وفق ما أكدت وزارة الصحة اللبنانية.

وأفاد مسؤول في الوزارة لوكالة فرانس برس، أن المتوفى لبناني الجنسية (55 عاماً)، مشيراً إلى أنه لم يكن مسافراً في الخارج وإنما اختلط مع أشخاص مصابين قدموا إلى لبنان.

كما أوضح المسؤول أن الحالة الصحية للمتوفى تدهورت قبل تشخيصه بالفيروس، ووضعه في الحجر الصحي.

وهي ثاني حالة وفاة جراء فيروس كوفيد-19 تعلن في لبنان بعد الإعلان، الثلاثاء، عن وفاة لبناني عائد من مصر.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن المدير العام في وزارة الصحة وليد عمار تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كوفيد-19.

61 إصابة في لبنان

ومن بين 61 إصابة في الإجمال، أوضحت وزارة الصحة في بيان أن الحالات تتوزع كالآتي: "37 في المئة وافدة من الخارج (مصر، المملكة المتحدة، إيران، وسويسرا)" و58 في المئة نتيجة عدوى من أشخاص وافدين من الخارج، أما الحالات المتبقية فلا يزال مصدر العدوى مجهولاً.

ويعزل المصابون بشكل رئيسي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، الذي تعمل السلطات على توسيع قدرته الاستيعابية مع ازدياد أعداد المصابين، تزامناً مع تجهيز مستشفيات حكومية في المناطق.