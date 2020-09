محمد عبده يحذر السعوديين من كورونا.. ونبيل شعيل ينشر فيديو

View this post on Instagram

لااله الاالله الحليم العظيم لااله الا الله رب العرش الكريم لااله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش العظيم ربي إن كان سخطا" فبرحمتك نستغيث* *وإن كان إبتلاء" فلا تجعلنا من القانطين* *ربي* *أنا ووطني والمسلمون نستغيث بلطفك فلا تردنا ولا تردهم ياعظيم خائبين* *وإختر لنا ولا تخيرنا* *وكف عنا البلاء و فرجها علينا وعلى جميع بلدان المسلمين*