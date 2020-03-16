توم هانكس من حجره الصحي: اعتنوا بأنفسكم

ما تزال أخبار النجم الأميركي توم هانكس وزوجته، الموضوعان في الحجر الصحي في مستشفى أسترالي، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، تشغل بال المحبين لهما، الذين ينتظرون كل جديد عن الثنائي يطمئنهم عن حالتهما الصحية.

موضوع يهمك دعا النجم الأميركي توم هانكس وزوجته، الموضوعان في الحجر الصحي في مستشفى أسترالي، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا... بعد إصابته بكورونا.. توم هانكس: نعيش هذه المرحلة يوماً بيوم ثقافة وفن

والنجم المحبوب يعاود بين الفترة والأخرى التواصل مع الجمهور ليعلمهم بأخباره.

الجديد اليوم أن هانكس نشر تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر شكر فيها كل من ساعده لتخطي هذه المرحلة الصعبة من حياته وحياة زوجته، وأرفق التغريدة بالعلم الأسترالي في إشارة منهم إلى أنه قصد بالمساعدين الكادر الطبي الأسترالي الذي يعتني به وبزوجته وهما في الحجر الصحي.

كما طالب هانكس من الجميع الاعتناء بأنفسهم وبمن حولهم.

وجاء في التغريدة التي كتبت باللغة الإنجليزية: "شكرا للمساعدين.. دعونا نعتني بأنفسنا وبعضنا البعض. هانكس".

يشار إلى أن النجم الأميركي توم هانكس كان دعا قبل أيام إلى اتباع توصيات المختصين.

"لن ننقله للآخرين"

وأكد الزوجان حينها في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنهما يعيشان هذه المرحلة يوما بيوم، وقالوا: "شكرا لكل الذين يهتمون بنا في أستراليا".

وقال النجم الأميركي، الذي كان في أستراليا تحضيرا لتصوير فيلم: "أصبنا بفيروس كوفيد-19 ونحن في الحجر، لذا لن ننقله إلى أي شخص آخر". وأشار هانكس إلى أن الفيروس "قد يتحول عند البعض إلى مرض خطير جدا"، مرفقا رسالته بصورة له ولزوجته وقد بدا عليهما الارتياح.

وأضاف أن هناك أشياء يمكن للجميع القيام بها للخروج من الأزمة من خلال اتباع توصيات الخبراء والاهتمام بأنفسنا وبالآخرين.

وتوم هانكس (63 عاما) هو أول نجم هوليوودي يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وهو موضوع في الحجر الصحي في مستشفى غولد كوست الجامعي على ساحل أستراليا الشرقي.

وكان الممثل يزور أستراليا تحضيرا لتصوير فيلم عن إلفيس بريسلي ويتولى فيه دور مدير أعمال "ملك الروك أند رول" توم باركر. وقد علق إنتاج الفيلم.