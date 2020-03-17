بعد توم هانكس.. كورونا يصيب ممثلاً بريطانياً شهيراً

شخصية شهيرة ثانية في هوليوود طالتها لعنة كورونا، حيث أعلن الممثل البريطاني، إدريس إلبا، أن فحصاً طبياً أثبت إصابته بالفيروس المستجد.

وقال إلبا، نجم فيلم ‭)‬أفنجرز: إنفينيتي وور‭(‬ "المنتقمون: الحرب اللانهائية"، على تويتر، إنه لا يعاني أي أعراض حتى الآن لكنه سيعزل نفسه عن الآخرين.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

كما كتب إلبا (47 عاماً): "أثبت تحليل صباح اليوم إصابتي بفيروس كوفيد19. أنا في حالة جيدة ولم تظهر أي أعراض حتى الآن لكنني في عزل ذاتي منذ اكتشاف احتمال تعرضي للفيروس. إلزموا منازلكم وكونوا عمليين. سأواصل إطلاعكم على حالتي... لا داعي للذعر".

إلى ذلك أوضح أنه أجرى الفحص لأنه اكتشف الجمعة أنه خالط شخصاً مصاباً، دون أن يحدد هويته.

يذكر أن النجم الأميركي الشهير، توم هانكس، وزوجته ريتا ويلسون كانا أعلنا إصابتهما بكورونا الأسبوع الماضي.

وتجاوزت حصيلة الوفيات بكورونا في العالم سبعة آلاف شخص بعدما أعلنت إيطاليا 349 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند الى مصادر رسمية الاثنين في الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش.

كما قضى سبعة آلاف وسبعة أشخاص في العالم مع تسجيل 175 ألفاً و536 إصابة. وسجل العدد الأكبر من الوفيات في الصين وبلغ 3213 تليها إيطاليا بـ2158 وفاة ونحو 28 ألف مصاب.