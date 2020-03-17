يسرا تنصح محبيها: خافوا على حياتكم

في ظل التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد حول العالم، يحاول بعض الفنانين والمشاهير العرب نشر فيديوهات توعوية وإرشادية تتضمن نصائح للجمهور، هدفها الحد من انتشار الفيروس.

أنا بطلب نساعد ونطمن بعض عشان نعدي المرحلة الصعبة دي .. طول عمرنا بنواجه صعوبات أكبر بكتير والحمدلله عدينها بالوحدة والحب والإيمان .. مفيش حاجة ممكن تهزمنا طول ماحنا إيد واحدة .. وأهم حاجة الوقاية والالتزام بالتعليمات #طمنوا_بعض #خليك_فالبيت #Youssra #يسرا pic.twitter.com/wp1QqfwIXc — Youssra (@Youssra) March 16, 2020

ففي مصر، قدمت النجمة يسرا ومجموعة من الممثلين المصريين، عدداً من النصائح المهمة لجمهورهم ومحبيهم، من خلال مقطع فيديو، تحت عنوان "خاف على حياتك وحياة اللي بتحبهم.. خليك في البيت".

"يسرا: لا داعي للخوف"

كما شددت يسرا في فيديو نشرته على حسابها في موقع "تويتر" الاثنين، على "ضرورة التقيد بتعليمات الدولة المصرية، لمساعدتها في الحد من انتشار الفيروس"، داعيةً محبيها إلى "التكاتف ومساعدة بعضهم البعض، وعدم الخوف والهلع".

إلى ذلك، دعا أبطال مسلسل "عيرة دهب"، من بينهم يسرا، في فيديو انتشر على موقع "فيسبوك"، محبيهم إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أقرتها السلطات في مصر، والمكوث في المنزل لـ 14 يوماً، وارتداء الكمامة الطبية عند الخروج من المنزل، وكذلك المحافظة على مسافة آمنة بين الأشخاص، وغسل الأيدي باستمرار لمدى تتجاوز الـ 20 ثانية من أجل التأكد من القضاء على الفيروسات.

كما ألزمت بعض شركات الإنتاج في مصر فرق عمل المسلسلات والأفلام بإجراءات وقائية في مواقع التصوير، منعاً لانتشار كورونا.

ومن ضمن الإجراءات الوقائية، وقف المصافحة باليد والقبلات في موقع التصوير، وإلزام الجميع بالابتعاد عن بعضهم البعض لمسافة آمنة، إضافة إلى الالتزام بالتعقيم والتطهير، وكذلك ارتداء الكمامة الطبية عند الحضور لموقع العمل.

يذكر أن المحافظات المصرية تشهد منذ الأحد، حالة طوارئ حقيقية للحد من انتشار فيروس كورونا، في حين أعلنت وزارة الصحة مساء الاثنين، تسجيل 40 حالة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.