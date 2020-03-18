زينة للعربية.نت: أحضر لفيلم جديد مفاجأة من العيار الثقيل

حسمت الفنانة زينة موقفها من السباق الرمضاني في اللحظات الأخيرة، ووافقت على تقديم مسلسل بعنوان "جمع سالم"، كما تحضر لعمل سينمائي جديد.

وفي حوارها مع "العربية.نت"، تحدثت عن تفاصيل أعمالها وتكريمها الأخير في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية:

*في البداية حدثينا عن تكريمك بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وهل توقعت اختيارك؟

**في الحقيقة لم أتوقع أبدا أن يتم تكريمي على مشواري الفني والسينمائي في هذا الوقت وفي مهرجان كبير مثل مهرجان الأقصر، وقد فوجئت باتصال من أستاذ سيد فؤاد رئيس المهرجان، وقال لي إنهم اختاروني للتكريم هذا العام وفرحت جدا، ولكني شعرت بالخوف وقلت له "أنا لسه صغيرة على التكريم"، فضحك ورد علي قائلا "أنت تستاهلي أكتر من كده" وحقيقي أنا سعيدة جدا جدا لأني تكرمت بمهرجان بلدي وأطير فرحا من هذه الجائزة التي أعتبرها أهم الأشياء التي حدثت لي مؤخرا.

*وما رأيك في مهرجان الأقصر وما تعرض له من صعوبات مؤخرا؟

**هذا المهرجان غالي جدا على قلبي لعدة أسباب، أولها أنه في مدينة الأقصر الجميلة، وثانيا لأنه أقيم في وقت صعب جدا من كل النواحي، ومع ذلك صمد وأكمل لليوم النهائي وتحدينا كل الظروف، وتم عمل المهرجان أيضا رغم ضعف الإمكانيات.

*هل كان حضورك للمهرجان أول زيارة لمدينة الأقصر؟

**نعم كانت أول زيارة، وأحببت هذه المدينة العريقة جدا لأنها تمثل الكثير لي وللمصريين وهي رمز الحضارة.

وللأسف لم أستطع التواجد طوال أيام المهرجان بسبب أولادي الذين تركتهم في القاهرة، ولا أستطيع أن أبعد عنهم أكثر من ذلك، وإن شاء الله إذا حضرت مرة أخرى سأحضرهم معي للأقصر لأني لا أسافر إلا بهما وآخر مرة سافرنا كنا في دبي.

*بدأت تصوير مسلسل رمضاني بعنوان "جمع سالم" فلماذا التأخير في البدء؟ ولماذا يقال إنه منذ عام يتم التحضير له؟

**المسلسل أعجبني جدا وحمسني بشدة. ولا تأكيد أنه مسلسل رمضاني حيث فعلا تجرى تعديلات كثيرة عليه في السيناريو وهذا سبب التأخير مبدئيا. لكن إذا تمت التعديلات بنجاح، سنقدمه في رمضان إذا كان وقت التصوير يسمح وإن لم تتم، سنقدم المسلسل أي وقت لأننا لا نسعى لتقديم أي عمل والسلام. المهم أن يكون جيدا وكل شيء به على أفضل وجه.

*حدثينا عن الأبطال المشاركين وسبب اختيارهم؟

**أنا سعيدة جدا بفريق العمل والذين هم من أفضل الممثلين ويشرفني العمل معهم، وهم دلال عبد العزيز وريم البارودي وسلوى خطاب وميدو عادل وملك قوره وأحمد صيام، والكثير من النجوم الذين جاء اختيارهم لأنهم الأفضل للأدوار بكل المقاييس.

*لك فيلمان قيد التحضير والتنفيذ للسينما ما تفاصيلهما؟

**انتهيت من فيلم بعنوان "التاريخ السري لكوثر" مع الفنانة ليلى علوي وإخراج محمد أمين، ولا أعرف موعد عرضه، كما أحضر لفيلم جديد مفاجأة من العيار الثقيل وسيعلن عنه في الفترة القادمة بكل تفاصيله، كما أني سعيدة بنجاح فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني وخالد الصاوي.

*عيد الأم اقترب كيف تتم المعاملات وتحضير الهدايا؟

موضوع يهمك نشاط فني كبير تعيشه الفنانة المصرية ايتن عامر حاليا وتنتقل به من مرحلة إلى أخرى أكثر نضجا، فبعد نجاحها في مسلسل الأخ... ايتن عامر للعربية.نت: أُحضر لمفاجأة في رمضان المقبل ثقافة وفن

**طبعا هو مناسبة رائعة لتقدم الهدايا، وأكيد سأحضر هدية لوالدتي لكن أولادي لم يحضروا لي شيئا حتى الآن، لكن مؤكد سيحضرون هدية مناسبة يوم عيد الأم فهناك مساحة من الوقت.

*من أجمل ممثلة في وجهة نظرك؟

**الجمال له وجهة نظر خاصة بالنسبة لي وأختلف مع الناس حول الجمال الظاهري. فأنا يهمني الجمال الداخلي أكثر. وبالنسبة للجمال الخارجي أحب جمال بينلوبي كروز جدا، ويقول البعض إنها تشبهني، كما أحب موهبتها وأداءها التمثيلي وأشعر أن هناك أشياء مشتركة بيننا.

*هل صحيح أن المخرج رامي إمام هو أول من قدمك فنيا؟

**فعلا هذا حقيقي، فقد قدمني رامي في مسرحية بعنوان "جزيرة القرع" كانت بطولتي أنا وخالد سرحان وتامر عبدالمنعم، و كانت تجربة ظريفة جدا ومهمة في حياتي، وجاءت بالصدفة حيث قابلت رامي في النادي، وكنت وقتها أرغب في التمثيل وقلت له ذلك وأني أريد أن أكون معه، فوافق ووقتها كنت في سنة أولى ثانوي وعرضنا العمل بمسرح "الهناجر".