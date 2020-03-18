كمامات وقفازات وتعقيم.. الحذر يسود بمواقع تصوير الدراما

لا مفر من التقييد بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها دول عدة من أجل مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، بعد تفشيه في عدد كبير من بلدان العالم.

وطالبت بعض الدول مواطنيها بالتزام منازلهم، منعاً لتفشي الفيروس. إلا أن اقتراب شهر رمضان والتزام صناع الدراما بموعد من أجل تسليم الأعمال التي يقومون بتصويرها، فرض عليهم اتخاذ إجراءات احترازية من أجل استكمال التصوير.

وبات أمراً طبيعياً رؤية فريق تصوير متسلحاً بالكمامات والقفازات، ومن بين هذه الأعمال مسلسل "لعبة النسيان" الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني.

وقد احتفل فريق عمل المسلسل بعيد ميلاد الشربيني بينما كان يرتدي جميع المشاركين القفازات والكمامات من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

أما في موقع تصوير مسلسل "دهب عيرة"، الذي تقوم ببطولته يسرا، فيقف ممثلون عن شركة الإنتاج عند بوابة الدخول الخاصة بفريق العمل كي يقوموا بتعقيم الممثلين والفريق التقني.

ونشرت الفنانة عبير صبري فيديو لعملية التعقيم هذه. وفي الفيديو، ظهرت في صبري وهي في طريقها إلى موقع تصوير المسلسل، حيث استقبلها فريق الإنتاج ورش عليها موقد معقمة. كما قام فريق الإنتاج بقياس درجة حرارة جميع المتواجدين للتأكد من عدم وجود أي شخص ترتفع درجة حرارته عن الحد الطبيعي للشخص السليم.

كذلك، ظهرت الفنانة سيرين عبد النور وهي تخضع للتعقيم قبل دخولها لموقع تصوير مسلسلها الجديد. وتم رش معقمات على عبدالنور، من قدمها إلى رأسها، وهي ترتدي كمامة طبية.

وأخيراً، أعلنت مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، التي يجري فيها تصوير بعض الأعمال الفنية، أنها قررت قياس درجة حرارة جميع الداخلين إليها.